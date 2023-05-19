Иначе недопуск к экзаменам: РФ в Луганской области занялась паспортизацией выпускников

Российские документы, по данным Луганской ОВА, заставляют оформлять всех без исключения. В некоторых населенных пунктах даже обозначили сроки принудительной паспортизации.

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Во временно оккупированной Луганской области россияне начали заставлять выпускников местных школ получать российский паспорт. Иначе они угрожают лишить их будущего. Об этом сообщили в Telegram-канале Луганской областной военной администрации 19 мая.

По словам Артема Лысогора, в школы на временно оккупированных территориях начали вызывать родителей в школу и заставлять, чтобы ребенок получил российский паспорт. В ином случае выпускников могут не допустить к экзаменам.

"В некоторых общинах Луганской области захватчики поставили срок принудительно паспортизировать всех в течение месяца", — говорится в сообщении.

То есть, времени у местных жителей крайне мало, а россияне могут пойти на такой шаг.

К слову, отдельно в Луганской областной ОВА рассказали, что со стороны оккупантов, вдоль линии фронта увеличивается количество обстрелов. В четверг жители освобожденных населенных пунктов получили гуманитарную помощь, так как из-за постоянных атак довольно сложно помогать людям, как которые оказались в такой ситуации.

"Позавчера россияне попробовали несколько пеших наступлений, но получили достойный отпор. После нескольких "хлопков" в Луганске панических настроений у коллаборантов стало больше", — подытожили в Луганской ОВА.

Напомним, 17 мая сообщалось, что коллаборанты вывозят свои семьи из Луганской области в Россию. Вся причина в контрнаступлении ВСУ, которое еще не началось. Кроме того, оккупанты продолжают ограничивать доступ населения к основным интернет-ресурсам на оккупированной территории.