"Как группу не назови": в ВСУ отреагировали на планы РФ создать авиагруппу "Шторм" (видео)

Идеи по сбору "элитного" подразделения в ВКС России озвучивали еще в мае. Каждый день у россиян просто "висят" в воздухе до 30 боевых самолетов, сказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Новая российская авиагруппа "Шторм" в составе самолетов Су-34 и Су-24, а также ударных вертолетов, не изменит ситуации на линии фронта. Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ. Об этом заявил 25 мая Юрий Игнат в эфире единого телемарафона.

Каждый день у российских военных "висят" в воздухе по 20-30 военных самолетов. По словам военного, не совсем понятно, зачем это оккупантам.

Юрий Игнат говорит о российской авиагруппы "Шторм" в конце 8-й минуты

"Возможно, в медийном плане. Они хотят уровни принятия решений сместить сразу в центр, чтобы оперативнее планировать операции. Можно делать только разные предположения. Пожалуй, это больше с целью пропаганды, чтобы что-то доказать своим людям", – подчеркнул спикер Воздушных сил.

Российские захватчики, как подчеркнул Игнат, пока не придумали ничего качественного и нового в плане военной тактики.

"Как можно спланировать по-другому воздушную атаку? Как группу не называй, то что из нее… Все равно техника та же остается", – заключил он.

Напомним, что росСМИ писали о создании в Воздушно-космических силах России элитного подразделения авиации "Шторм" еще в мае. Летчики должны решать особо важные боевые задачи.

Британская разведка 22 мая отмечала, что создание отряда доказывает невыполнение регулярных сил ВКС РФ задач по нанесению авиаударов по Украине.

Фокус уже писал о крушении двух вертолетов Ми-8 и самолетов Су-34 и Су-35 в Брянской области РФ. В результате аварии погибли 8 летчиков.