Воздушный спецназ: ВКС РФ планируют создать элитную ударную авиагруппу "Шторм"

Украинские эксперты отметили, что россиянам будет непросто набрать в элитное подразделение опытных летчиков. Кроме того об эффективности авиации РФ говорят недавние события в Брянской области.

Related video

Воздушно-космические силы РФ планируют создать специальное элитное подразделение ударной авиации "Шторм" для решения особо важных боевых задач. Группировка по размеру будет соответствовать авиаполку — от 60 до 63 самолетов Су-34, Су-24 и ударных вертолетов. Об этом сообщило российское издание "Взгляд".

"Новый полк будет смешанным по составу. Обсуждаются варианты, что он может состоять из трех эскадрилий – одной эскадрильи истребителей-бомбардировщиков Су-34, одной – фронтовых бомбардировщиков Су-24, и еще одной – ударных вертолетов. Уже подобрано и название группы – "Шторм", — рассказал собеседник издания.

Что касается личного состава подразделения, то для службы набирают "лучших из лучших" летчиков-добровольцев, при этом попасть в число избранных могут не только летчики запаса, но и те кто сейчас участвует в боевых действиях в Украине, отметил собеседник. Кроме того, подразделение будет обслуживаться лучшими техническими специалистами.

Российский бомбардировщик Су-24

Российский истребитель-бомбардировщик Су-34

Комментируя инициативу генерал-майор Владимир Попов заявил, что актуальность идеи создания элитного подразделения заключается в том, что в количество боевых задач на территории Украины неуклонно растет. И хотя военно-промышленный комплекс РФ наращивает производство, подготовить необходимое количество летчиков в короткий срок невозможно. Поэтому и было принято решение привлечь добровольцев из числа тех летчиков, которые ушли в запас в 90-е или позже.

Мнение украинских экспертов

Военные эксперты Defence Express пишут, что скорее всего "Шторм" будет находиться непосредственно под управлением Генштаба и Минобороны РФ, и это значит что Кремль возлагает большие надежды на элитное подразделение.

Относительно боевой техники подразделение не будет иметь никаких проблем, но набрать опытных пилотов будет не так просто, поэтому генерал Попов и заговорил об актуальности набора из числа летчиков-ветеранов.

Между тем об эффективности работы авиагрупп ВКС РФ можно судить по недавним событиям в Брянской области. Эксперты обратили внимание на то, что воздушные силы РФ за день потеряли два боевых самолета и два вертолета со средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые даже не подлетели к украинской границе, при этом считалось что такая группа практически неуязвима.

Напомним, 15 мая спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что в России падение боевых самолетов и вертолетов в Брянской области назвали "черным днем российской авиации". По его словам, в информационной среде началась истерика, а пропагандисты размышляют, кто именно виноват в катастрофе военной техники.