"Ждем, когда залетит в бункер": экс-агент КГБ высмеял защищенность российской границы

По словам Сергея Жирнова, у россиян нет пограничников и ПВО, иначе объяснить рейд в Белгородской области невозможно. Дополнительно он отметил, что с такой армией можно будет легко добраться и до президента.

Рейд РДК и Легиона "Свобода России" в Белгородской области продемонстрировал все недостатки российских оккупантов и теперь президента РФ Владимира Путина критикуют даже сторонники. Об этом 24 Каналу рассказал бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов 25 мая.

По его словам, о незащищенности российской границы было известно еще до начала полномасштабной войны, но воспользовались этим бойцы РДК и ЛСР только сейчас.

Этому предшествовали несколько событий в Брянске, а также когда из Харькова два вертолета залетели в Белгород, разрушили нефтебазу и обратно без проблем вернулись на базу, как отмечает эксперт.

"Получается, что у них нет пограничников, нет ПВО. Все это потом еще раз подтвердилось, когда были прилеты по Саратову, Дягилеву, Кремлю и т.д. Теперь мы ждем, когда уже залетит прямо в бункер к деду", – говорится в сообщении.

Отдельно было отмечено, что никакой "второй армии мира" нет и никогда не существовало. Это понимает весь цивилизованный мир и некоторое количество россиян. Даже сторонники режима Кремля, среди которых Игорь Гиркин-Стрелков начал критиковать власть, но, у него все еще ошибочные взгляды с призывом воевать больше, как отмечает Сергей Жирнов.

"Пригожин также выдал пламенный спич, где отметил, что они воюют, потому что такой приказ. Евгений у тебя есть голова? Если тебе дали приказ идти на неправедную войну, то нужно публично заявить: приказ преступный, я ему не подчиняюсь, а Путина арестовываю", – говорится в сообщении.

Напомним, 25 мая сообщалось, что ВСУ не причастны к рейду под Белгородом, но не возражают. Представитель разведки Андрей Юсов считает, что внутренние конфликты в Кремле становятся с каждым разом масштабнее. А вот идея создания буферной зоны внутри РФ будет полезной для Украины.