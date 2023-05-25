Валит густой дым: в оккупированном Мелитополе прозвучали взрывы (фото, видео)

Как сообщил мэр города Иван Федоров, взрывы были слышны в райне захваченного аэродрома.

Во временно оккупированном городе Мелитополь Запорожской области сообщают о взрывах в районе аэродрома. Об этом в четверг, 25 мая, сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров в своем Telegram-канале.

"Оккупанты Мелитополя обильно курят в районе захваченного аэродрома. Слышны глухие взрывы, видно сильный дым. Выясняем, что произошло", — написал мэр

Как сообщает медиа "РИА-Мелитополь" в районе аэродрома были слышны глухие звуки взрывов.

Напомним, 24 мая мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, что российские оккупанты сталкиваются с серьезными трудностями на Запорожском направлении. Последние дни оказались для них напряженными из-за активных действий Вооруженных Сил Украины, что привело к значительным потерям с их стороны.

Напомним, что 22 мая сообщалось, что ВС РФ заманивают жителей Запорожской области на войну, обещая большие деньги. Мэр Мелитополя Иван Федоров отметил, что по всему городу размещено множество объявлений о вакансиях в сфере охраны, но позднее становится ясно, что эти должности связаны с необходимостью служить в зоне боевых действий.