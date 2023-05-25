Отрицал существование Украины: работнику Киево-Печерской лавры сообщили о подозрении (фото)

В эфире отечественного телеканала мужчина заявил, что Владимир Путин не начинал войну против Украины, а гибель мирных жителей в результате российских ракетных ударов назвал закономерной.

Служба безопасности Украины предъявила подозрение штатному водителю Киево-Печерской лавры, отрицавшему российскую вооруженную агрессию и оправдывавшему захват украинских территорий. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Так, в апреле подозреваемый в комментарии на одном из украинских телеканалов назвал временно оккупированный Крым российским, а границы нашего государства "не зарегистрированными".

Кроме того, фигурант сказал журналистке, что Путин не начинал войну против нашей страны, а гибель мирных жителей от воздушных ударов РФ назвал закономерной.

По данным следствия, 56-летний мужчина еще в начале большой войны поддерживал российских захватчиков и отрицал их военные преступления, что подтвердила лингвистическая экспертиза.

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде трех лет лишения свободы.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Напомним, 23 мая сообщалось, что контрразведчики СБУ взяли с поличным агента российской разведки прямо во время видеосъемки в Черкассах. Мужчина выехал с оккупированной территории, чтобы собирать информацию для вражеских ударов с воздуха.

19 мая Офис Генерального прокурора проинформировал, что экс-мэра Рубежного Луганской области Сергея Хортива приговорили к 10 годам тюрьмы за коллаборационную деятельность. В начале российского вторжения он перешел на сторону врага и возглавил городскую оккупационную администрацию.