Грозит пожизненное лишение свободы: в Черкассах поймали с поличным агента РФ (фото)

Подозреваемый в госизмене – бывший украинский военнослужащий. По данным СБУ, мужчина выехал с оккупированных территорий, чтобы собирать информацию для вражеских ударов с воздуха.

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Контрразведчики СБУ взяли с поличным агента российской разведки прямо во время видеосъемки в Черкассах. Злоумышленник собирал данные о местах базирования и перемещения украинских военных и систем ПВО. Об этом сообщают Офис Генерального прокурора и Служба безопасности Украины.

Злоумышленником оказался житель временно оккупированной части Херсона, который в начале полномасштабного вторжения перешел на сторону врага.

"По данным следствия, фигурант – бывший украинский военнослужащий. Во время захвата врагом территорий региона решил поступить на службу в подразделение генштаба вооруженных сил РФ. Он "слил" его представителям всю известную информацию о дислокации подразделений Вооруженных сил Украины", – пишет ОГП.

Затем агент российской военной разведки получил новое задание, с целью выполнения которого в мае 2023 года прибыл из временно оккупированных районов через РФ на подконтрольную Украине территорию. Под видом временно перемещенного лица он обосновался в Черкасской области.

Подозреваемый должен был получать данные о местах расположения объектов критической инфраструктуры, предприятий оборонно-промышленного комплекса, систем ПВО и военных госпиталей.

Разведданные были нужны захватчикам для корректировки ударов с воздуха по территории региона.

Мужчину задержали непосредственно во время видеосъемки объектов в Черкассах.

Злоумышленнику сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Суд избрал задержанному меру пресечения – содержание под стражей без права внесения залога.

Теперь подозреваемому грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, 12 мая в СБУ сообщили, что в Краматорске Донецкой области взяли с поличным двух вражеских информаторов, наводивших российские ракеты на локации украинских военных.

11 мая в спецслужбе рассказали о задержании корректировщика, который помогал противнику планировать обстрелы. С его помощью российская ракета была направлена на один из многоэтажных домов Николаева.