Загрожує довічне позбавлення волі: у Черкасах зловили на місці злочину агента РФ (фото)

Підозрюваний у держзраді — колишній український військовослужбовець. За даними СБУ, чоловік виїхав із окупованих територій, щоб збирати інформацію для ворожих ударів із повітря.

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Контррозвідники СБУ взяли на місці злочину агента російської розвідки прямо під час відеозйомки в Черкасах. Зловмисник збирав дані про місця базування та переміщення українських військових та систем ППО. Про це повідомляють Офіс Генерального прокурора та Служба безпеки України.

Зловмисником виявився мешканець тимчасово окупованої частини Херсона, який на початку повномасштабного вторгнення перейшов на бік ворога.

"За даними слідства, фігурант — колишній український військовослужбовець. Під час захоплення ворогом територій регіону вирішив вступити на службу до підрозділу генштабу збройних сил РФ. Він "злив" його представникам усю відому інформацію про дислокацію підрозділів Збройних сил України", — пише ОДП.

Потім агент російської військової розвідки отримав нове завдання, з метою виконання якого у травні 2023 року прибув із тимчасово окупованих районів через РФ на підконтрольну Україні територію. Під виглядом тимчасово переміщеної особи він влаштувався у Черкаській області.

Підозрюваний мав отримувати дані про місця розташування об'єктів критичної інфраструктури, підприємств оборонно-промислового комплексу, систем ППО та військових шпиталів.

Розвіддані були потрібні загарбникам для коригування ударів з повітря по території регіону.

Чоловіка затримали безпосередньо під час відеозйомки об'єктів у Черкасах.

Зловмиснику повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Суд обрав затриманому запобіжний захід — утримання під вартою без права внесення застави.

Наразі підозрюваному загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, 12 травня в СБУ повідомили, що в Краматорську Донецької області взяли на місці злочину двох ворожих інформаторів, які наводили російські ракети на локації українських військових.

11 травня у спецслужбі розповіли про затримання коригувальника, який допомагав противнику планувати обстріл. З його допомогою російська ракета була спрямована на один із багатоповерхових будинків Миколаєва.