Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Военный Фокус Российско-украинская война Обстрелы городов Украины

В Николаеве задержали таксиста, корректировавшего ракетные удары по домам, — СБУ (фото)

Николаев, СБУ, ракетный удар, задержание, украинские спецслужбы, коллаборант, обстрелы городов Украины
Фото: СБУ | В Николаеве задержали коллаборанта, который планировал ракетные удары

Задержанный не скрывал свою пророссийскую позицию. Как утверждают в СБУ, по координатам таксиста был осуществлен удар по многоэтажке, в результате которого погибли восемь человек.

Related video

Служба безопасности Украины задержала корректировщика, который помогал противнику планировать вражеские обстрелы. С его помощью российская ракета была направлена на один из многоэтажных домов Николаева. Об этом сообщает пресс-служба ведомства 11 мая.

По информации спецслужбы, очередной коллаборант начал сотрудничать с российскими захватчиками и по его данным россияне осуществили ракетный удар по многоэтажному дому в Николаеве еще осенью прошлого года.

"В результате вражеского обстрела погибли 8 мирных жителей, в том числе несовершеннолетний ребенок. По данным следствия, злоумышленником оказался местный житель, которого российская спецслужба привлекла к сотрудничеству в августе прошлого года", — говорится в сообщении.

В поле зрения противника он попал благодаря своей пророссийской позиции. В различных Telegram-каналах он регулярно писал комментарии с критикой украинской власти.

В жизни он работал таксистом и регулярно ездил по территории областного центра, тем самым фиксировал места базирования и перемещения украинских военных. Также в разговоре с пассажирами он пытался узнать важную информацию у них.

"Он передавал оккупантами координаты объектов гражданской инфраструктуры, которые находились возле жилых домов. За каждую выполненную задачу вражеский информатор получал до 5 тыс. грн. Деньги перечисляли на его собственную банковскую карту. Во время обыска по месту жительства обнаружен мобильный телефон, который он использовал для коммуникации с агрессором", — сообщают спецслужбы, публикуя переписки.

Сейчас подозреваемый находится под стражей, ему грозит 15 лет лишения свободы.

Николаев, СБУ, ракетный удар, задержание, украинские спецслужбы, коллаборант, обстрелы городов Украины Fullscreen
В Николаеве задержали коллаборанта, который планировал ракетные удары
Фото: СБУ
Николаев, СБУ, ракетный удар, задержание, украинские спецслужбы, коллаборант, обстрелы городов Украины Fullscreen
В Николаеве задержали коллаборанта, который планировал ракетные удары
Фото: СБУ
Николаев, СБУ, ракетный удар, задержание, украинские спецслужбы, коллаборант, обстрелы городов Украины Fullscreen
В Николаеве задержали коллаборанта, который планировал ракетные удары
Фото: СБУ
Николаев, СБУ, ракетный удар, задержание, украинские спецслужбы, коллаборант, обстрелы городов Украины Fullscreen
В Николаеве задержали коллаборанта, который планировал ракетные удары
Фото: СБУ
Николаев, СБУ, ракетный удар, задержание, украинские спецслужбы, коллаборант, обстрелы городов Украины
Николаев, СБУ, ракетный удар, задержание, украинские спецслужбы, коллаборант, обстрелы городов Украины
Николаев, СБУ, ракетный удар, задержание, украинские спецслужбы, коллаборант, обстрелы городов Украины
Николаев, СБУ, ракетный удар, задержание, украинские спецслужбы, коллаборант, обстрелы городов Украины

Напомним, ночью 13 октября оккупанты провели массированный обстрел Николаева восемью ракетами типа С-300. Ракеты попали в пятиэтажный жилой дом, 2 верхних этажа были разрушены до основания, а остальные – обвалились. Одним из пострадавших оказался ребенок, который пролежал под завалами шесть часов. В больнице он скончался.