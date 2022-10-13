ВС РФ обстреляли Николаев: 11-летний мальчик 6 часов был под завалами многоэтажки (фото)

Захватчики вели массированный обстрел города из комплексов С-300. Ракеты уничтожили 2 девятиэтажных дома, пятиэтажку и лодочную станцию, спасатели ищут 7 человек.

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Российские оккупанты ночью 13 октября провели массированный обстрел Николаева восемью ракетами типа С-300. Об этом сообщил в Telegram глава Николаевской областной военной администрации (ОВА) Виталий Ким.

Ракеты попали в пятиэтажный жилой дом, 2 верхних этажа были разрушены до основания, а остальные – обвалились. Предварительно 2 человека были ранены, среди них — 11-летний мальчик, которого достали из-под завалов.

[ + – ] Ракеты попали в пятиэтажный жилой дом [ + – ] Спасатели вытащили 11-летнего мальчика из-под завалов

Ребенок провел под завалами дома около 6 часов, уточнил глава ОВА

"Ему оказывается медицинская помощь. Продолжается поисковая операция еще 7 человек", — отметил Ким.

Ракетный удар армии РФ пришелся на здание лодочной станции, один работник оказался под завалами. Остальные ракеты упали на открытую территорию.

Мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что обстрел российских захватчиков уничтожил 2 девятиэтажных дома.

[ + – ] Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил о ночном обстреле города

ГСЧС в Николаевской области уточнило, что мальчика зовут Артем. Во время расчистки завалов он мужественно держался и слушал советы спасателей. Пострадавшего госпитализировали, врачи проводят обследование и оказывают помощь.

[ + – ] 11-летний мальчик провел 6 часов под завалами после обстрела Николаева

Напомним, что российские войска ночью 1 октября также ударили по жилым домам Николаева ракетами из С-300. Из-за єтого біли разрушены квартиры на 4 и 5 этажах дома.

В конце сентября армия России выпустила кассетные снаряды РСЗО "Смерч", которые разорвались возле остановки общественного транспорта. В результате погибли 2 человека.