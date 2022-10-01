ВС РФ нанесли ракетные удары по Одесской области и Николаеву (фото)

Оккупанты обстреляли объект промышленной инфраструктуры в Одесской области и многоквартирный жилой дом в Николаеве.

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Российские войска утром 1 октября нанесли ракетные удары двумя "Искандерами" по Одесской области. Удар пришелся на объект промышленной инфраструктуры. Об этом рассказали в оперативной командовании "Юг".

По информации ведомства, была повреждена электроподстанция и несколько окружающих зданий. Кроме того, в одном из гаражей начался пожар, однако его удалось оперативно потушить. В результате атаки никто не пострадал.

Ракетный удар по Николаеву

Мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что ночью российские войска нанесли удар по городу с помощью ракет С-300. В результате чего снаряд попал в жилой многоквартирный дом, разрушены квартиры на 4 и 5 этажах. Также пострадали машины, которые стояли во дворе, а в окружающих домах вылетели окна.

По информации градоначальника, обошлось без жертв, некоторые жители получили незначительные травмы.

На месте работают коммунальщики, они убирают территорию от стекла и обломков, а также очищают дорогу.

[ + – ] Последствия после удара по Николаеву [ + – ] Последствия после удара по Николаеву [ + – ] Последствия после удара по Николаеву [ + – ] Последствия после удара по Николаеву

Напомним, в результате ракетного удара ВС РФ по гуманитарной колонне в Запорожье погибли 30 мирных жителей, 88 человек ранены. Правоохранители рассказали, что российские войска целенаправленно обстреляли гражданских с помощью модернизированных ракет С-300 с большим радиусом поражения.

В ночь на 30 сентября оккупанты также обстреляли ракетами Днепр. ВС РФ уничтожили транспортное предприятие города, сгорели 52 автобусы. Кроме того, повреждены несколько многоэтажек, гимназия, магазин и административные здания.