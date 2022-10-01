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Военный Фокус Российско-украинская война Обстрелы городов Украины

ВС РФ нанесли ракетные удары по Одесской области и Николаеву (фото)

Ракетный удар по Николаеву
Результат ракетного удара по Николаеву

Оккупанты обстреляли объект промышленной инфраструктуры в Одесской области и многоквартирный жилой дом в Николаеве.

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Российские войска утром 1 октября нанесли ракетные удары двумя "Искандерами" по Одесской области. Удар пришелся на объект промышленной инфраструктуры. Об этом рассказали в оперативной командовании "Юг".

По информации ведомства, была повреждена электроподстанция и несколько окружающих зданий. Кроме того, в одном из гаражей начался пожар, однако его удалось оперативно потушить. В результате атаки никто не пострадал.

Ракетный удар по Николаеву

Мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что ночью российские войска нанесли удар по городу с помощью ракет С-300. В результате чего снаряд попал в жилой многоквартирный дом, разрушены квартиры на 4 и 5 этажах. Также пострадали машины, которые стояли во дворе, а в окружающих домах вылетели окна.

По информации градоначальника, обошлось без жертв, некоторые жители получили незначительные травмы.

На месте работают коммунальщики, они убирают территорию от стекла и обломков, а также очищают дорогу.

Обстрел Николаева Fullscreen
Последствия после удара по Николаеву
Обстрел Николаева Fullscreen
Последствия после удара по Николаеву
Обстрел Николаева Fullscreen
Последствия после удара по Николаеву
Обстрел Николаева Fullscreen
Последствия после удара по Николаеву
Обстрел Николаева
Обстрел Николаева
Обстрел Николаева
Обстрел Николаева

Напомним, в результате ракетного удара ВС РФ по гуманитарной колонне в Запорожье погибли 30 мирных жителей, 88 человек ранены. Правоохранители рассказали, что российские войска целенаправленно обстреляли гражданских с помощью модернизированных ракет С-300 с большим радиусом поражения.

В ночь на 30 сентября оккупанты также обстреляли ракетами Днепр. ВС РФ уничтожили транспортное предприятие города, сгорели 52 автобусы. Кроме того, повреждены несколько многоэтажек, гимназия, магазин и административные здания.