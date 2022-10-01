ЗС РФ завдали ракетних ударів по Одеській області та Миколаєву (фото)

Окупанти обстріляли об'єкт промислової інфраструктури в Одеській області та багатоквартирний житловий будинок у Миколаєві.

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Російські війська вранці 1 жовтня завдали ракетних ударів двома "Іскандерами" по Одеській області. Удар припав на об'єкт промислової інфраструктури. Про це розповіли в оперативному командуванні "Південь".

За інформацією відомства, було пошкоджено електропідстанцію та кілька навколишніх будівель. Крім того, в одному з гаражів почалася пожежа, проте її вдалося оперативно загасити. Внаслідок атаки ніхто не постраждав.

Ракетний удар по Миколаєву

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич розповів, що вночі російські війська завдали удару по місту за допомогою ракет С-300. Унаслідок чого снаряд влучив у житловий багатоквартирний будинок, зруйновано квартири на 4 та 5 поверхах. Також постраждали машини, які стояли у дворі, а в навколишніх будинках вилетіли вікна.

За інформацією градоначальника, обійшлося без жертв, деякі мешканці зазнали незначних травм.

На місці працюють комунальники, вони прибирають територію від скла й уламків, а також очищають дорогу.

[ + – ] Наслідки після удару по Миколаєву [ + – ] Наслідки після удару по Миколаєву [ + – ] Наслідки після удару по Миколаєву [ + – ] Наслідки після удару по Миколаєву

Нагадаємо, внаслідок ракетного удару ЗС РФ по гуманітарній колоні в Запоріжжі загинули 30 мирних жителів, 88 людей поранено. Правоохоронці розповіли, що російські війська цілеспрямовано обстріляли цивільних за допомогою модернізованих ракет С-300 із великим радіусом ураження.

У ніч проти 30 вересня окупанти також обстріляли ракетами Дніпро. ЗС РФ знищили транспортне підприємство міста, згоріли 52 автобуси. Крім того, пошкоджено кілька багатоповерхівок, гімназія, магазин та адміністративні будівлі.