ЗС РФ обстріляли Миколаїв: 11-річний хлопчик 6 годин був під завалами багатоповерхівки (фото)

Загарбники вели масований обстріл міста з комплексів С-300. Ракети знищили 2 дев'ятиповерхові будинки, п'ятиповерхівку та човнову станцію, рятувальники шукають 7 людей.

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Російські окупанти вночі 13 жовтня провели масований обстріл Миколаєва вісьмома ракетами типу С-300. Про це повідомив у Telegram голова Миколаївської обласної військової адміністрації (ОВА) Віталій Кім.

Ракети поцілили в п'ятиповерховий житловий будинок, 2 верхні поверхи були зруйновані вщент, а решта обвалилися. Попередньо 2 людей поранено, серед них — 11-річного хлопчика, якого дістали з-під завалів.

[ + – ] Ракети поцілили в п'ятиповерховий житловий будинок [ + – ] Рятувальники витягли 11-річного хлопчика з-під завалів

Дитина провела під завалами будинку близько 6 години, уточнив голова ОВА

"Йому надають медичну допомогу. Продовжується пошукова операція ще 7 осіб", — зазначив Кім.

Ракетний удар армії РФ припав на будівлю човнової станції, один працівник опинився під завалами. Решта ракет впала на відкриту територію.

Мер Миколаєва Олександр Сенкевич розповів, що обстріл російських загарбників знищив 2 дев'ятиповерхові будинки.

[ + – ] Мер Миколаєва Олександр Сенкевич повідомив про нічний обстріл міста

ДСНС у Миколаївській області уточнила, що хлопчика звуть Артем. Під час розчищення завалів він мужньо тримався та слухав поради рятувальників. Потерпілого госпіталізували, лікарі проводять обстеження та надають допомогу.

[ + – ] 11-річний хлопчик провів 6 годин під завалами після обстрілу Миколаєва

Нагадаємо, що російські війська вночі 1 жовтня також ударили по житлових будинках Миколаєва ракетами С-300. Через це були зруйновані квартири на 4 та 5 поверхах будинку.

Наприкінці вересня армія Росії випустила касетні снаряди РСЗВ "Смерч", які розірвалися біля зупинки громадського транспорту. В результаті загинули 2 особи.