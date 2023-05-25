Украина вернула из плена 106 защитников Бахмута: в сети показали кадры освобождения (видео)

Как рассказали в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными, большая часть из украинских военных считались пропавшими без вести.

Украина вернула из плена 106 защитников. Об этом в четверг, 25 мая, сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

Как рассказал Ермак, все они — воины, которые сражались под Бахмутом. Всего домой вернули 98 солдат и 8 офицеров. Часть из них ранее считались без вести пропавшими.

В сети также опубликовали видео на котором запечатлен момент возвращения украинских защитников домой.

"Они сражались за Бахмут и совершили подвиг, который не позволил врагу наступать дальше вглубь нашего Востока. Каждый из них — герой нашего государства. Среди тех, кого возвращаем из плена, многие считались без вести пропавшими. Родные этих людей прошли сложный этап", — написал Ермак.

Как уточнили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными, без вести пропавшими считались 68 человек из числа те, кого сегодня удалось вернуть домой.

"Среди освобожденных военнослужащих 98 относятся к Вооруженным Силам Украины: из них, в частности, 21 представитель территориальной обороны. Также домой вернулись семь пограничников и один военнослужащий Государственной специальной службы транспорта", — сказано в сообщении координационного штаба.

Как сообщается, по меньшей мере 7 освобожденных защитников имеют различные травмы: пулевые и осколочные ранения, ожоги и переломы, обостренные хронические заболевания. Самому старшему из освобожденных военнослужащих уже исполнилось 59 лет, самому молодому — 21 год.

В координационном штабе также отметили, что на сегодня в результате обменов возвращено домой уже 2430 человек. Среди них 139 гражданских.

Напомним, 23 мая Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, что около 24 тысяч гражданских заложников находятся сейчас в России. По его словам, российская сторона затягивает обменные процессы, чтобы негативно настроить родственников военнопленных к Украине как к государству.

Также напомним, 6 мая состоялся очередной обмен военнопленными между Украиной и РФ, во время которого еще 45 украинских защитников и защитниц вернулись домой.