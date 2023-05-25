Украинцы готовы к легализации оружия, но нужна подготовка, — глава МВД Клименко (видео)

Министр подчеркнул, что в первую очередь важна безопасность при обращении с оружием, поэтому необходимо создать условия для его безопасного хранения и подготовки, например в тире.

Глава МВД Игорь Клименко согласился, что общество готово к легализации оружия, а условием для этого должна быть соответствующая подготовка. Об этом он заявил в интервью "РБК-Украина".

"Если украинцы со временем пройдут соответствующее обучение, да", — рассказал Клименко о том, что думает о легализации оружия в Украине.

Министр подчеркнул, что в первую очередь важна безопасность при обращении с оружием, поэтому необходимо создать условия для его безопасного хранения и подготовки, например в тире, где оно будет находиться.

"Потому что в каждой семье есть муж, жена, есть дети, — объяснил он. — И мы должны быть уверены, что их жизнь тоже в безопасности".

По словам Клименко, вести речь о легализации владения оружием можно будет при определенных условиях. Помимо хранения в специально отведенных местах, важно, чтобы общественность осознавала, что нельзя носить оружие в людных местах, или там, где его могут похитить, где оно может быть опасным.

Клименко — об оружии, смотреть с 7:31

Напомним, что почти 60% опрошенных в "Дії" высказались за идею свободного владения оружием. Исследование общественного мнения относительно легализации оружия среди пользователей приложения стало самым массовым. За неделю в нем приняли участие свыше 1,7 млн граждан Украины. Результаты будут оценивать специалисты из МВД.

Напомним, что в США 15 апреля произошло два шутинга с интервалом в час. На вечеринке в штате Алабама погибли не менее 6 тинейджеров. В тот же день появились данные о похожем случае с применением огнестрельного оружия в Старом Луисвилле, погибли двое местных жителей, и еще несколько получили тяжелые ранения.