В 300 м от улицы: в Белгородской области нашли рухнувшую авиабомбу ФАБ-500, — росСМИ (фото)

По данным журналистов, территория вокруг места обнаружения боеприпаса была оцеплена, а российские взрывотехники приступили к его обезвреживанию.

В селе Калинино, расположенном в Белгородской области, обнаружена авиационная бомба ФАБ-500. Об этом сообщает российское медиа Baza со ссылкой на источники.

Снаряд обнаружили 24 мая в 300 метрах от улицы Зеленая.

"Боеприпас нашли в селе Калинино, в 300 метрах от улицы Зеленая. К счастью, он не взорвался. Территорию рядом с находкой оцепили, боеприпас должны обезвредить взрывотехники", — говорится в источнике.

Важно отметить, что 24 мая снаряд был обнаружен в 300 метрах от улицы Зеленая на территории Белгородской области. Это уже четвертый случай обнаружения советской авиабомбы в данном регионе.

После обнаружения неразорвавшейся бомбы, канал опубликовал фотографию устройства. В связи с этим, территория вокруг места обнаружения ФАБ была оцеплена, а российские взрывотехники приступили к ее обезвреживанию.

Яма от авиационной бомбы ФАБ-500

Калинино, Белгородская область

Что известно про авиационную бомбу ФАБ-500?

ФАБ-500 — советская 500-килограммовая авиационная бомба с фугасной боеголовкой, которую в основном используют ВКС России, бывшие участники СССР и страны-заказчики.

Оригинальная модель М-54 выпущенная в 1954 году, в форме, легкой для перевозок тяжелым бомбардировщиком; версия М-62 с низким сопротивлением в 1962 году была назначена для внешней лафеты истребителя-бомбардировщика.

Бомба неуправляемая, имеет один носовой предохранитель и совместима с большинством советских самолетов. Она предназначена для поражения военно-промышленных объектов, железнодорожных узлов, легкобронированной и легкоуязвимой техники, живой силы, военно-полевых сооружений.

Напомним, СМИ сообщали о том, что 22 апреля в Белгороде эвакуировали 3000 человек, чтобы извлечь упавшую авиабомбу ФАБ-500. Упавший боеприпас в Белгороде оказался полутонной фугасной авиабомбой. Саперы нашли ее на глубине 7 метров и вывезли на полигон Минобороны РФ.

Также в свободном доступе появилась информация о том, что в конце апреля в российском городе Белгород прозвучал мощный взрыв, в результате которого в асфальте образовалась воронка. Причиной стало падение авиационной бомбы.