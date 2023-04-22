В Белгороде эвакуировали 3000 человек, чтобы извлечь упавшую авиабомбу ФАБ-500 (видео)

Второй упавший боеприпас в Белгороде оказался полутонной фугасной авиабомбой. Саперы нашли ее на глубине 7 метров и вывезли на полигон Минобороны РФ.

Related video

В Белгороде спустя сутки нашли еще один боеприпас, который оказался авиационной фугасной бомбой ФАБ-500. Снаряд весом в полтонны ушел под землю на семь метров и теперь жителей из близлежащих домов в радиусе 200 метров эвакуируют, чтобы саперы могли его безопасно извлечь. Об этом 22 апреля написал российский Telegram-канал Baza.

Сообщается, что о второй упавшей бомбе силовики знали заранее. Ее искали на улице Шаландина. Специалисты раскопали землю, но на глубине пошла вода и ФАБ-500 обнаружить не удалось, поэтому бомбу нашли только утром 22 апреля.

По другим источникам, саперы обнаружили авиабомбу на глубине пять метров. В связи с этим проводится эвакуация местных жителей с целью безопасно извлечь бомбу, после чего ее перевезут на полигон взрывотехники Минобороны РФ.

Спецтехника в Белгороде

Саперы извлекают ФАБ-500 в Белгороде

"Саперами был найден взрывоопасный предмет. Взрывотехники Минобороны РФ приняли решение обезвредить его на полигоне. Для обеспечения безопасности будем вывозить людей в пункты временного размещения, где есть все необходимое, начиная от воды и заканчивая горячим питанием", — сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

При этом росСМИ уточнили, что число граждан, которых должны эвакуировать достигает 3 000 человек. Людей из 17 многоэтажных домов будут вывозить 90 автобусами.

Тем временем около 15:00 стало известно, что авиабомбу извлекли из грунта и вывезли с территории жилого сектора.

"Людей начинаем постепенно возвращать в их квартиры", — сообщил Гладков.

Что известно о пострадавших

По информации губернатора Гладкова, в результате взрыва авиабомбы в Белгороде 20 апреля пострадали два человека. Сейчас они находятся в больнице под наблюдением врачей и их жизни ничего не угрожает.

Напомним, Министерство обороны РФ официально заявило, что причиной взрыва в Белгороде стал нештатный сход авиационного боеприпаса из бомбардировщика Су-34 ВКС РФ. Причем предварительно сообщили, что человеческих жертв не было, а пострадали только авто и несколько жилых домов.

Комментируя инцидент советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил, что российские власти вынуждены были признать факт падения авиабомбы из самолета ВС РФ чтобы не деморализовать граждан.