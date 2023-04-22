В Белгороде эвакуировали 3000 человек, чтобы извлечь упавшую авиабомбу ФАБ-500 (видео)
Второй упавший боеприпас в Белгороде оказался полутонной фугасной авиабомбой. Саперы нашли ее на глубине 7 метров и вывезли на полигон Минобороны РФ.
В Белгороде спустя сутки нашли еще один боеприпас, который оказался авиационной фугасной бомбой ФАБ-500. Снаряд весом в полтонны ушел под землю на семь метров и теперь жителей из близлежащих домов в радиусе 200 метров эвакуируют, чтобы саперы могли его безопасно извлечь. Об этом 22 апреля написал российский Telegram-канал Baza.
Сообщается, что о второй упавшей бомбе силовики знали заранее. Ее искали на улице Шаландина. Специалисты раскопали землю, но на глубине пошла вода и ФАБ-500 обнаружить не удалось, поэтому бомбу нашли только утром 22 апреля.
По другим источникам, саперы обнаружили авиабомбу на глубине пять метров. В связи с этим проводится эвакуация местных жителей с целью безопасно извлечь бомбу, после чего ее перевезут на полигон взрывотехники Минобороны РФ.
"Саперами был найден взрывоопасный предмет. Взрывотехники Минобороны РФ приняли решение обезвредить его на полигоне. Для обеспечения безопасности будем вывозить людей в пункты временного размещения, где есть все необходимое, начиная от воды и заканчивая горячим питанием", — сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
При этом росСМИ уточнили, что число граждан, которых должны эвакуировать достигает 3 000 человек. Людей из 17 многоэтажных домов будут вывозить 90 автобусами.
Тем временем около 15:00 стало известно, что авиабомбу извлекли из грунта и вывезли с территории жилого сектора.
"Людей начинаем постепенно возвращать в их квартиры", — сообщил Гладков.
Что известно о пострадавших
По информации губернатора Гладкова, в результате взрыва авиабомбы в Белгороде 20 апреля пострадали два человека. Сейчас они находятся в больнице под наблюдением врачей и их жизни ничего не угрожает.
Напомним, Министерство обороны РФ официально заявило, что причиной взрыва в Белгороде стал нештатный сход авиационного боеприпаса из бомбардировщика Су-34 ВКС РФ. Причем предварительно сообщили, что человеческих жертв не было, а пострадали только авто и несколько жилых домов.
Комментируя инцидент советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил, что российские власти вынуждены были признать факт падения авиабомбы из самолета ВС РФ чтобы не деморализовать граждан.