"Посчитали риски": в ОП рассказали, почему РФ взяла на себя вину за бомбу в Белгороде

По словам советника Ермака Михаила Подоляка, у россиян возникло бы больше вопросов, если бы во всем традиционно обвинили украинскую сторону. После "случайного" взрыва авиабомбы угрозы Владимира Путина выглядят еще комичнее.

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Советник главы Офиса президента Украины высказался по поводу удара бомбой по Белгороду и почему россияне взяли вину на себя. Об этом он рассказал в эфире телемарафона 21 апреля.

По его словам, российское руководство было вынуждено признать, что они сами сбросили авиабомбу на Белгород, чтобы не деморализовать граждан еще сильнее. Они боятся признать, что страна может оказаться незащищенной.

"Они посчитали риски. Если они скажут, что Украина атаковала — тогда это существенно деморализует дополнительно. Тогда в России начнут говорить, а где же ПВО? Они тогда будут понимать, что Россия не защищена", — отметил Михаил Подоляк.

Отдельно советник главы ОП отметил, что после случившегося угрозы со стороны Кремля и Владимира Путина выглядят весьма комично. В частности, речь идет о постоянных заявлениях, что в случае провокаций будет применено ядерное оружие.

"Вопрос не в Воронеже ли оно будет? Там же ПВО нет. У нас то ПВО есть, а у них же нет", — говорится в сообщении.

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Высказался об этом и секретарь СНБО Алексей Данилов. Он считает, что обстрел Белгорода мог быть намеренным, чтобы еще сильнее напугать российское население и нагнать эскалацию.

Кроме того, только предоставление дальнобойного оружия для ВСУ от западных партнеров могут локализовать источник провокаций Москвы.

"Белгород. Российская оккупационная армия продолжает провокационные обстрелы собственных городов с целью устрашения гражданского населения и нагнетания эскалации", — написал Алексей Данилов в Twitter.

Напомним, 21 апреля в Минобороны РФ признались, что бомбили Белгород. На улице российского города образовалась воронка диаметром в 20 метров, а ударная волна отбросила автомобиль на крышу здания.