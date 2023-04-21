"Порахували ризики": в ОП розповіли, чому РФ взяла на себе провину за бомбу у Бєлгороді

За словами радника Єрмака Михайла Подоляка, у росіян виникло б більше питань, якби традиційно звинуватили українську сторону. Після "випадкового" вибуху авіабомби погрози Володимира Путіна виглядають ще комічнішими.

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Радник глави Офісу президента України висловився з приводу удару бомбою по Бєлгороду і чому росіяни взяли провину на себе. Про це він розповів у ефірі телемарафону 21 квітня.

За його словами, російське керівництво було змушене визнати, що вони самі скинули авіабомбу на Бєлгород, щоб не деморалізувати громадян ще сильніше. Вони бояться визнати, що країна може бути незахищеною.

"Вони порахували ризики. Якщо вони скажуть, що Україна атакувала — тоді це суттєво деморалізує додатково. Тоді в Росії почнуть говорити, а де ж ППО? Вони тоді розумітимуть, що Росія не захищена", — зазначив Михайло Подоляк.

Окремо радник глави ОП зазначив, що після подібних інцидентів погрози з боку Кремля і Володимира Путіна виглядають досить комічно. Зокрема, йдеться про постійні заяви, що у разі провокацій буде застосовано ядерну зброю.

"Питання чи не у Воронежі буде? Там же ППО немає. У нас то ППО є, а у них же немає", — йдеться у повідомленні.

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Висловився про це й секретар РНБО Олексій Данілов. Він вважає, що обстріл Бєлгорода міг бути навмисним, щоб ще більше налякати російське населення і нагнати ескалацію.

Крім того, лише надання далекобійної зброї для ЗСУ від західних партнерів може локалізувати джерело провокацій Москви.

"Бєлгород. Російська окупаційна армія продовжує провокаційні обстріли власних міст з метою залякування цивільного населення та нагнітання ескалації", — написав Олексій Данілов у Twitter.

Нагадаємо, 21 квітня в Міноборони РФ зізналися, що бомбили Бєлгород. На вулиці російського міста утворилася вирва діаметром 20 метрів, а ударна хвиля відкинула автомобіль на дах будівлі.