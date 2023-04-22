У Бєлгороді евакуювали 3000 людей, щоб витягти авіабомбу ФАБ-500, що впала (відео)
Другий боєприпас, що впав у Бєлгороді, виявився напівтонною фугасною авіабомбою. Сапери знайшли її на глибині 7 метрів та вивезли на полігон Міноборони РФ.
У Бєлгороді за добу знайшли ще один боєприпас, який виявився авіаційною фугасною бомбою ФАБ-500. Снаряд вагою у півтонни пішов під землю на сім метрів і тепер жителів із прилеглих будинків у радіусі 200 метрів евакуюють, щоб сапери могли його безпечно витягти. Про це 22 квітня написав російський Telegram-канал Baza.
Повідомляється, що про другу бомбу, що впала, силовики знали заздалегідь. Її шукали на вулиці Шаландіна. Фахівці розкопали землю, але на глибині пішла вода і ФАБ-500 виявити не вдалося, тож бомбу знайшли лише вранці 22 квітня.
За іншими джерелами, сапери виявили авіабомбу на глибині п'ять метрів. У зв'язку з цим проводиться евакуація місцевих жителів з метою безпечного вилучення бомби, після чого її перевезуть на полігон вибухотехніки Міноборони РФ.
"Саперами було знайдено вибухонебезпечний предмет. Вибухотехніки Міноборони РФ ухвалили рішення знешкодити його на полігоні. Для забезпечення безпеки вивозитимемо людей у пункти тимчасового розміщення, де є все необхідне, починаючи від води та закінчуючи гарячим харчуванням", — повідомив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.
При цьому росЗМІ уточнили, що кількість громадян, яких мають евакуювати, досягає 3 000 осіб. Людей із 17 багатоповерхових будинків вивозитимуть 90 автобусами.
Тим часом близько 15:00 стало відомо, що авіабомбу витягли з ґрунту та вивезли з території житлового сектору.
"Людей починаємо поступово повертати до їхніх квартир", — повідомив Гладков.
Що відомо про постраждалих
За інформацією губернатора Гладкова, внаслідок вибуху авіабомби в Бєлгороді 20 квітня постраждали двоє людей. Наразі вони перебувають у лікарні під наглядом лікарів та їх життю нічого не загрожує.
Нагадаємо, Міністерство оборони РФ офіційно заявило, що причиною вибуху в Бєлгороді стало позаштатне сходження авіаційного боєприпасу з бомбардувальника Су-34 ПКС РФ. Причому попередньо повідомили, що людських жертв не було, а постраждали лише авто та кілька житлових будинків.
Коментуючи інцидент радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк зазначив, що російська влада змушена була визнати факт падіння авіабомби з літака ЗС РФ, щоб не деморалізувати громадян.