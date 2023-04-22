У Бєлгороді евакуювали 3000 людей, щоб витягти авіабомбу ФАБ-500, що впала (відео)

Другий боєприпас, що впав у Бєлгороді, виявився напівтонною фугасною авіабомбою. Сапери знайшли її на глибині 7 метрів та вивезли на полігон Міноборони РФ.

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У Бєлгороді за добу знайшли ще один боєприпас, який виявився авіаційною фугасною бомбою ФАБ-500. Снаряд вагою у півтонни пішов під землю на сім метрів і тепер жителів із прилеглих будинків у радіусі 200 метрів евакуюють, щоб сапери могли його безпечно витягти. Про це 22 квітня написав російський Telegram-канал Baza.

Повідомляється, що про другу бомбу, що впала, силовики знали заздалегідь. Її шукали на вулиці Шаландіна. Фахівці розкопали землю, але на глибині пішла вода і ФАБ-500 виявити не вдалося, тож бомбу знайшли лише вранці 22 квітня.

За іншими джерелами, сапери виявили авіабомбу на глибині п'ять метрів. У зв'язку з цим проводиться евакуація місцевих жителів з метою безпечного вилучення бомби, після чого її перевезуть на полігон вибухотехніки Міноборони РФ.

Спецтехніка у Бєлгороді

Сапери витягують ФАБ-500 у Бєлгороді

"Саперами було знайдено вибухонебезпечний предмет. Вибухотехніки Міноборони РФ ухвалили рішення знешкодити його на полігоні. Для забезпечення безпеки вивозитимемо людей у пункти тимчасового розміщення, де є все необхідне, починаючи від води та закінчуючи гарячим харчуванням", — повідомив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.

При цьому росЗМІ уточнили, що кількість громадян, яких мають евакуювати, досягає 3 000 осіб. Людей із 17 багатоповерхових будинків вивозитимуть 90 автобусами.

Тим часом близько 15:00 стало відомо, що авіабомбу витягли з ґрунту та вивезли з території житлового сектору.

"Людей починаємо поступово повертати до їхніх квартир", — повідомив Гладков.

Що відомо про постраждалих

За інформацією губернатора Гладкова, внаслідок вибуху авіабомби в Бєлгороді 20 квітня постраждали двоє людей. Наразі вони перебувають у лікарні під наглядом лікарів та їх життю нічого не загрожує.

Нагадаємо, Міністерство оборони РФ офіційно заявило, що причиною вибуху в Бєлгороді стало позаштатне сходження авіаційного боєприпасу з бомбардувальника Су-34 ПКС РФ. Причому попередньо повідомили, що людських жертв не було, а постраждали лише авто та кілька житлових будинків.

Коментуючи інцидент радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк зазначив, що російська влада змушена була визнати факт падіння авіабомби з літака ЗС РФ, щоб не деморалізувати громадян.