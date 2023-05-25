"Можно ждать продолжения": в ГУР намекнули на масштабные рейды РДК по всей России

По словам представителя разведки Андрея Юсова, события в Белгородской области демонстрируют шаткость режима Владимира Путина. География "вылазок" в ближайшее время расширится.

Масштабы операций РДК и легиона "Свобода России" в ближайшее время будут только возрастать. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона 25 мая.

По его словам, события, которые начали происходить на территории Российской Федерации являются показательными для мира. Это говорит о том, что режим главы Кремля Владимира Путина довольно в шатком положении.

Вооруженные люди, которые готовы защитить свою страну от продолжения войны имеют поддержку в России, даже среди местных жителей.

"Их действия набирают обороты. Это уже не первые события, не первые внутренние конфликты, и они становятся все масштабнее. Эти конфликты в России становятся более масштабными, думаю, что можно ждать продолжения подобных событий и расширения их географии. Идею пропагандистов РФ о буферной зоне внутри России можно только поддержать, она будет полезной для Украины", — говорится в сообщении.

Кроме того, часть бойцов "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России" продолжают находиться в Белгородской области и тем самым борются с режимом Владимира Путина.

События последних дней стали самым массовым вооруженным противостоянием против Кремля внутри РФ за последнее время.

Напомним, 25 мая сообщалось, что ВСУ не причастны к рейду под Белгородом, но не возражают. Представитель ГУР МО отметил, что действуют бойцы формирований самостоятельно, а Украина лишь наблюдает за происходящим.

Кроме того, бойцы РДК снова зашли на территорию Белгородской области. По словам российских военных, борьба с режимом распространяется по всей территории России, поэтому местных жителей предупредили о новых сюрпризах в ближайшее время.

Также 25 мая в ГУР прокомментировали слова советника главы ОП Михаила Подоляка о начале контрнаступления. Андрей Юсов считает, что события на фронте комментировать необязательно, но освобождение территорий продолжается по всей линии фронта — поводов для беспокойства у народа быть не должно.