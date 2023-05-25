Штурмовой батальон ВСУ провел зачистку лесополосы в окрестностях Бахмута (видео)

Украинские защитники продвинулись через позиции ВС РФ, а затем завязался бой с российскими оккупантами с применением стрелкового оружия.

Вблизи Бахмута, где российские войска пытаются удержать захваченные позиции, 3-я отдельная штурмовая бригада Вооруженных сил Украины провела успешную зачистку лесополосы. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба подразделения в Telegram.

Оказалось, что украинские воины отбили у оккупантов позиции. Впоследствии началось новое сражение с применением стрелкового оружия. Выполняли штурмовые действия бойцы 2-го штурмового батальона.

На видео можно увидеть, что украинские защитники используют пулеметы. Наличие большого количества деревьев и разнообразной растительности делает задачу еще более сложной. Все же бойцы 2-го штурмового батальона не остановились и дальше двигались опасной локацией, дав достойный отпор российским захватчикам.

3-я отдельная штурмовая бригада в войне с Россией

Бойцы 3-й штурмовой бригады регулярно демонстрируют украинцам, насколько непростая ситуация на фронте, в частности в самом Бахмуте и на его окрестностях. Защитники ведут боевые действия вблизи разрушенного города Донецкой области. В частности, 14 апреля воины 1-го механизированного батальона 3-й штурмовой бригады показали, как участвуют в боях на территории Бахмута. На видео можно увидеть, что в городе не осталось практически ни одного уцелевшего дома.

В феврале 2023 года 3-я штурмовая бригада подорвала состав боеприпасов ВС РФ в Бахмуте по трофейной САУ "Мста-С". На видео, зафиксированном подразделением, указано, что огонь велся из самоходной артиллерийской установки "Мста-С" — это российская САУ, которая, вероятно, была бойцами бригады взята как трофей.

Напомним, 1 мая пресс-службе Государственной пограничной службы Украины сообщила, что вблизи Бахмута поля усеяны телами россиян. Пехота так называемой ППК "Вагнер" не останавливается в попытках прорвать украинские позиции в районе города Донецкой области. Украинским защитникам удавалось сдерживать "мясные штурмы", несмотря на то, что до вражеских позиций оставалось всего 300-400 метров.