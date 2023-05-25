109 млн евро: Финляндия в новом пакете передала Украине зенитное вооружение и боеприпасы

Стоимость нового пакета военной помощи оценивается в 109 миллионов евро. Стоимость всей предоставленной Финляндией военной помощи составляет 1,1 миллиарда евро.

Финляндия направила в наше государство новый пакет военной помощи, включающий, в частности, боеприпасы и зенитное вооружение. Об этом 25 мая сообщила пресс-служба Министерства обороны Финляндии.

Стоимость нового пакета в правительстве оценили в 109 миллионов евро. Финская власть отметила, что поддержка и в дальнейшем будет продолжаться.

"Стоимость всех предоставленных Финляндией пакетов военной помощи сейчас составляет 1,1 миллиарда евро", – заявил Антти Кайкконен, министр обороны Финляндии.

В военном ведомстве не сообщили никаких подробностей по поставкам. Это было сделано для обеспечения безопасной доставки. В Минобороны Финляндии решили не объявлять никаких подробностей о точном содержании, способе и сроках поставки помощи.

Напомним, 25 мая журналисты Wall Street Journal сообщили, что Южная Корея начала тайно отправлять Украине сотни тысяч артснарядов. Как отметили журналисты американского издания, это поможет Украине качественно наступать, в то время как США не должны будут предоставлять кассетные боеприпасы. В Wall Street Journal напомнили, что позиция Сеула изменилась после визита президента Южной Кореи Юн Сок Йоля в Вашингтон. Это произошло в прошлом месяце. Вашингтон и Сеул объявили совместную декларацию по безопасности. Отмечается, что США месяцами просили о помощи, поскольку запасы артиллерии Пентагона иссякают.

Также 9 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страны Европейского Союза готовы предоставить новую военную помощь ВСУ, а именно миллион боеприпасов к артиллерии. Он обсуждал с европейскими политиками вопросы скорости закупки и поставки снарядов, поскольку они должны как можно скорее появиться на фронте. Это позволит сохранить жизнь украинских защитников и ускорить завершение войны.