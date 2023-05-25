На страже неба: бойцы ВСУ оценили работу зенитных установок Gepard (видео)

Экипаж САУ в целом уничтожил 6 воздушных объектов — 4 беспилотника Shahed и две крылатые ракеты ВС РФ, рассказали украинские защитники.

Самоходная артиллерийская установка Gepard германского производства эффективна против воздушных целей. Об этом рассказал военнослужащий Роман, командир экипажа, сообщает Управление стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины в Telegram.

Он сообщил, что руководить этой техникой бойцы обучались в Германии. Благодаря своей компьютерной системе влияние человеческого фактора существенно снижается. Командир и наводчик успешно взаимодействуют.

Экипаж уже может похвастаться результатами работы. Всего уничтожено 6 воздушных объектов — 4 беспилотника Shahed и две крылатые ракеты.

"Это чувство не передать словами", — рассказал о работе техники Роман.

Военнослужащий добавил, что каждый раз при уничтожении целей бойцы думают, что это приближает победу. Защитники и дальше будут применять свои навыки для противодействия врагу.

"Самое главное — хочу пожелать всем военнослужащим, всем героям, которые защищают нашу родину, чтобы вернулись домой", — подчеркнул командир.

Характеристики Gepard

Немецкая зенитная самоходная артиллерийская установка, изготовленная специалистами компании Krauss-Maffei в сотрудничестве с другими предприятиями. При создании использованы модифицированные шасси от танка Leopard 1 и артиллерийская часть на основе двух 35 мм пушек Oerlikon KDA. Поступила на вооружение Германии, Бельгии и Нидерландов во второй половине 1970-х годов.

Главное вооружение — 2×35 мм Oerlikon KDA. Боекомплект рассчитан на 680 снарядов. Двигатель — MTU MB 838 Ca M500 diesel.

Напомним, 23 марта ВСУ показали работу немецких зениток Gepard. Защитники усовершенствуют свои навыки и постоянно тренируются. В ведомстве не отметили, использовали ли эту технику для противодействия захватчикам в воздухе. Gepard помогает украинским военным подразделениям на фронте, а также защищает гражданскую инфраструктуру и жителей городов Украины.