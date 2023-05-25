"Попадание было": корабль РФ "Иван Хурс" поврежден в ходе атаки морских дронов, — УП (видео)

По данным журналистов, украинский беспилотный брандер попал в разведывательный корабль Черноморского флота РФ. Сейчас россияне поспешно его ремонтируют.

Разведывательный корабль РФ "Иван Хурс" был поврежден в результате атаки украинских морских дронов, произошедшей в акватории Черного моря. Об этом сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники.

25 мая в сети появилось видео, которое, вероятно, демонстрирует украинский беспилотный брандер, поражающий корабль "Иван Хурс" Черноморского флота РФ. Сообщается, что запись была распространена через неофициальный канал украинских военных под названием "Оперативный ВСУ".

Источник УП подтвердил подлинность видео и отметил, что российский корабль получил повреждения в результате атаки.

"Не затонул, но попадание было, есть значительные повреждения корпуса и оборудования. Сейчас россияне поспешно ремонтируют", — говорится в источнике.

Что известно про разведывательный корабль РФ "Иван Хурс"?

"Иван Хурс" — разведывательный корабль, который предназначен для обеспечения связи и управления флотом, ведения радиоразведки и радиоэлектронной борьбы, слежения за компонентами системы ПРО.

Это один из самых современных и редких кораблей российского флота. Он был вторым построенным судном в своей серии и первым серийным экземпляром (головное судно этого проекта, "Юрий Иванов", было передано ВМФ России в декабре 2014 года). "Иван Хурс" приняли в состав Военно-морского флота РФ лишь в июне 2018 года, а заложили пятью годами ранее, в 2013-м. Огонь по украинскому морскому дрону, скорее всего, велся из 14,5-миллиметрового пулемета, для которых на "Иване Хурсе" оборудованы две морских тумбовых пулеметных установки.

Изначально судно планировалось передать Тихоокеанскому флоту. В Черноморский флот оно было направлено после того, как в апреле 2017 года в Черном море средний разведывательный корабль советского проекта 861 "Лиман" столкнулся с судном-скотовозом "Youzarsif H", следовавшим под тонголезским флагом, и затонул.

Напомним, 24 мая Фокус писал о том, что в российских СМИ появилась информация о том, что была совершена атака на российский разведывательный корабль "Иван Хурс" проекта 18280.

Позднее стало известно, что Крымский мост закрыли днем 24 мая из-за проводимых в районе учений. При этом украинская сторона предположила, что данная ситуация может быть связана с атакой неизвестными дронами на разведывательный корабль ЧМФ РФ "Иван Хурс".