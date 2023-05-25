"Запорожский мститель" вернулся: 20-летний боец НГУ сбил 7-й самолет ВС РФ

Российские оккупанты пытались нанести удары по позициям Сил обороны Украины, использовав пару штурмовиков Су-25. В это время на боевом дежурстве находились двое нацгвардейцев.

В Запорожской области 25 мая бойцы Национальной гвардии Украины "приземлили" сразу два вражеских самолета. Один из них сбил 19-летний срочник НГУ, до этого уже уничтоживший 6 российских воздушных судов. Об этом сообщает пресс-служба НГУ.

Российские оккупанты пытались нанести удары по позициям Сил обороны Украины, использовав пару штурмовиков Су-25 с воздуха. В это время на боевом дежурстве находились двое нацгвардейцев. Они четко идентифицировали вражескую авиацию и метко отработали по воздушным целям из ПЗРК.

В результате один штурмовик был уничтожен полностью, а его пилоту удалось катапультироваться. Еще один самолет получил серьезные повреждения и вынужден был совершить аварийную посадку. Тогда в конце взлетной полосы мелитопольцы наблюдали черный столб дыма. Перед этим раздались глухие взрывы.

Отмечается, что в один из двух самолетов попал 20-летний гвардеец — Герой Украины, которого назвали "Запорожским мстителем". У него в списке уже 7 сбитых самолетов РФ.

Напомним, что Швеция предоставит возможность украинским пилотам пройти обучение на истребителях JAS 39 Gripen. Украинские пилоты начнут свою подготовку на симуляторах, а затем перейдут к практическим полетам на самолетах Gripen.

Ранее бойцы зенитных ракетных войск сбили самолет Су-24М в районе Бахмута. Воздушные силы получили доказательства успешной отработки по российскому бомбардировщику.