Требует ремонта: разведывательный корабль "Иван Хурс" получил серьезные повреждения, — СМИ

В РФ заявили, что судно, по их данным, не претерпело никаких повреждений. Но, по данным журналистов, российский разведывательный корабль "Иван Хурс" получил повреждения корпуса и оборудования внутри судна.

Российский корабль в Черном море "Иван Хурс" получил серьезные повреждения в результате атаки морскими дронами. Также в результате происшествия есть жертвы среди экипажа. Об этом сообщает издание "Суспільне" со ссылкой на собственные источники.

По данным источника, российский разведывательный корабль "Иван Хурс" получил повреждения корпуса и оборудования внутри судна. Также имеются жертвы среди экипажа.

Разведывательный корабль требует ремонта.

Реакция РФ на попытки поразить корабль

Вчера, 24 мая, Министерство обороны Российской Федерации сообщило о попытках атаки беспилотными аппаратами на судно "Иван Хурс". При этом в РФ заявили, что судно, по их данным, не претерпело никаких повреждений.

"Сегодня (24 мая — ред.) в 5 часов 30 минут Вооруженными силами Украины предпринята безуспешная попытка атаковать тремя беспилотными быстроходными катерами корабль "Иван Хурс" Черноморского флота, выполняющий задачи по обеспечению безопасности функционирования газовых трубопроводов "Турецкий поток" "в исключительной экономической зоне Турецкой Республики", — заявили в Минобороны России.

В сводке также было отмечено, что по данным Министерства обороны Российской Федерации, они якобы уничтожили катера противника, применив огонь из стандартного вооружения российского корабля, находящегося в 140 километрах к северо-востоку от пролива Босфор.

Примечательно, что предатель Украины Игорь Гиркин (Стрелков) подтвердил полученные повреждения корабля РФ.

Один из морских дронов все же поразил судно

25 мая в сети появилось видео, которое, вероятно, демонстрирует украинский беспилотный брандер, поражающий корабль "Иван Хурс" Черноморского флота РФ. Сообщается, что запись была распространена через неофициальный канал украинских военных под названием "Оперативный ВСУ".

Источник подтвердил подлинность видео и отметил, что российский корабль получил повреждения в результате атаки.

Что известно про разведывательный корабль РФ "Иван Хурс"?

"Иван Хурс" — разведывательный корабль, который предназначен для обеспечения связи и управления флотом, ведения радиоразведки и радиоэлектронной борьбы, слежения за компонентами системы ПРО.

Этот корабль является одним из современных и редких в составе российского флота. Он был вторым построенным в серии и первым серийным экземпляром (головным судном этого проекта был "Юрий Иванов", переданный ВМФ России в декабре 2014 года).

"Иван Хурс" был принят в состав Военно-морского флота РФ в июне 2018 года, хотя его строительство началось пять лет ранее, в 2013 году.

Предполагается, что стрельба по морскому дрону была проведена с использованием 14,5-миллиметрового пулемета, для которого на "Иване Хурсе" установлены две морские тумбовые пулеметные установки.

Разведывательный корабль РФ "Иван Хурс"

Напомним, 24 мая Фокус писал о том, что в российских СМИ появилась информация о том, что была совершена атака на российский разведывательный корабль "Иван Хурс" проекта 18280.

Позднее стало известно, что Крымский мост закрыли днем 24 мая из-за проводимых в районе учений. При этом украинская сторона предположила, что данная ситуация может быть связана с атакой неизвестными дронами на разведывательный корабль ЧМФ РФ "Иван Хурс".