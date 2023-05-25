"В этой войне Россия не выиграет": генерал США предполагает освобождение Украины военным путем (видео)

По мнению генерала, Украина, вероятно, сможет освободить военным путем территории, которые захватила Россия, но это не будет в краткосрочной перспективе.

Россия не сможет выиграть войну против Украины, а цель Украины освободить всю свою территорию и ей придется бороться. Об этом после встречи в формате "Рамштайн" сказал глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли, сообщает "Голос Америки".

"В военном плане Россия в этой войне не выиграет. Это была ее стратегическая цель. Год назад они хотели захватить Украину, захватить Киев, свергнуть правительство Зеленского. После полномасштабного вторжения Путин сменил стратегическую цель на захват востока. То есть стратегическая цель Путина не осуществилась. Стратегическая цель Украины — освободить всю территорию, оккупированную Россией. Возможно, это можно будет сделать военным путем, но не в краткосрочной перспективе. Это будет длительная борьба, кровавая", — сказал генерал.

По итогам "Рамштайна" Дания и Нидерланды возглавят европейскую коалицию по проведению тренировок для украинских пилотов на истребителях F-16, а Норвегия, Бельгия, Португалия и Польша присоединятся к тренировкам пилотов чуть позже. Также страны-участницы Контактной группы по обороне Украины договорились найти больше возможностей для обеспечения Украины дополнительными системами противовоздушной обороны, а также предоставления Украине танков Leopard.

В ходе 12-й встречи в формате "Рамштайн" США и страны Контактной группы по поддержке Украины решили выделить ей военную помощь на общую сумму $65 млрд.

Напомним, что экспредставитель США при НАТО генерал Дуглас Лют предложил Альянсу создать Совет Украина-НАТО, чтобы предоставить Украине уникальные возможности сотрудничества с НАТО.

Главным приоритетом для обороны Украины после F-16 станут дальнобойные ракеты, артиллерия и системы РСЗО, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк 25 мая.