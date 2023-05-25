"Приоритеты неизменны": у Зеленского рассказали, в чем нуждается Украина кроме F-16

По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, Киеву сегодня необходима артиллерия, системы РСЗО, а также ремонт уже имеющейся техники и вступление в НАТО.

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Главными приоритетами для обороны Украины после зеленого света по F-16 станут дальнобойные ракеты, артиллерия и системы РЗСО. Об этом в четверг, 25 мая, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в своем Twitter.

По мнению Подоляка, помимо американских истребителей Украина нуждается еще в ряде дополнительного вооружения и действий от стран-союзников.

"Какие основные приоритеты Украины после зеленого света по F-16 – раздается вопрос в последние дни… Приоритеты неизменны. Дальнобойные ракеты. Артиллерия и системы РЗСО. Обучение военных. Ремонт техники. Снарядная логистика. Возвращение территорий. Вступление в НАТО. Затем все остальное, включая пропущенные букеровские книги", — написал он.

Поставки F-16 в Украину: зеленый свет

21 мая президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты готовы поддержать процесс обучения пилотов Вооруженных сил Украины использованию истребителей F-16, но пока неясно, будут ли эти самолеты отправлены.

В тот же день президент Владимир Зеленский пообещал скорые поставки американских истребителей F-16 в Украину, однако не уточнил какие страны и сколько самолетов будут поставлять.

22 мая министр ВВС США Фрэнк Кендалл заявил, что истребители-бомбардировщики F-16 после поставки Киеву Западом станут частью украинских ВВС и будут базироваться на территории Украины.