ЕС заблокировал активы Центробанка РФ на сумму более 200 млрд евро, — Bloomberg

По информации издания, Евросоюз стремится, чтобы Россия заплатила за ущерб, нанесенный Украине. Как лучше применить для этой цели некоторые из заблокированных активов РФ, лидеры ЕС будут обсуждать уже в июне.

Европейский союз заблокировал активы российского Центрального банка на сумму более 200 миллиардов евро, а также заморозил около 24,1 млрд евро российских частных активов с тех пор, как Россия вторглась в Украину. Об этом 25 мая сообщает издание Bloomberg.

Представители стран ЕС сообщили новые данные о заблокированных активах после введения 10-го пакета санкций, которые вынудили банки разглашать информацию о размере своих активов.

Также издание передает, что ЕС заморозил 24,1 миллиарда евро российских частных активов, принадлежащих физическим и юридическим лицам, которые попали под санкции. В данных списках находится около 1500 человек, среди которых много миллиардеров из РФ.

"ЕС стремится, чтобы Россия заплатила за ущерб, нанесенный Украине. Поэтому и изучает способы использования российских замороженных и обездвиженных активов для этой цели", — отметил представитель Европейской комиссии Кристиан Виганд.

Как ЕС планирует возместить ущерб, нанесенный Украине?

ЕС и страны-союзники неоднократно заявляли, что Россия должна заплатить за разрушения, которые она причинила Украине. Данный принцип был недавно подтвержден на саммите Большой семерки в Японии.

Государства-члены ЕС изучают способы использования некоторых активов, чтобы внести свой вклад в будущее восстановление Украины. Один из обсуждаемых вариантов — инвестировать активы Центрального банка и другие российские государственные активы, а вырученные средства использовать для Украины.

По словам Виганда, сейчас Европейская комиссия тесно сотрудничает со Швецией, которая председательствует в ЕС, чтобы "продвинуть вперед обсуждение" предлагаемых вариантов использования замороженных активов Центрального банка. Вопрос будет обсуждаться с международными союзниками на следующей встрече лидеров ЕС, которая запланирована на июнь.

Напомним, 25 мая стало известно, что в ЕС начались дискуссии по поводу передачи Украине прибыли, полученной от миллиардов евро российских активов, оставшихся на мировых финансовых рынках.

Также напомним, в начале мая глава Фонда государственного имущества Рустем Умеров заявил, что Украина до конца 2023 года планирует запустить процесс приватизации конфискованных российских активов.