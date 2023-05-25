Швеция готова обучать пилотов ВСУ управлять Gripen , но есть нюанс

Министр обороны Швеции Пол Йонсон повторно заявил, что его правительство не готово к передаче боевых истребителей JAS Gripen Украине, поскольку это может пагубно повлиять на национальную безопасность.

Правительство Швеции приняло решение разрешить украинским пилотам пройти обучение полетам на истребителях Jas 39 Gripen. Такое заявление сделал министр обороны Пол Юнсон в интервью SVT Nyheter в четверг, 25 мая.

"Это возможность для Украины протестировать и получить лучшее понимание характеристик Gripen", — сказал Юнсон.

Кроме того медиа выразило догадку, что заявление шведского правительства было сделано в связи с текущим визитом в Украину министра обороны Швеции Пола Юнсона и министра гражданской обороны Карла Оскара Бохлина.

Шведский министр обороны отметил, что Швеция не планирует немедленно передавать самолеты Gripen Украине, поскольку они нужны сейчас Стокгольму. При этом он назвал действия Швеции аналогичными тому, что сейчас предпринимают страны, обсуждающие передачу Киеву F-16.

Швеция обучит украинских пилотов для управления истребителями Gripen

Глава профильного министерства в Швеции рассказал СМИ о том, что до начала учений еще предстоит принять некоторые официальные решения как шведской, так и украинской стороне. По словам Юнсова, группа опытных людей, которые уже прошли подготовку пилотов в Украине, сможет заниматься на тренажерах, а также совершать пробные полеты на самолетах Gripen.

По словам Юнсона, Украина думает о долгосрочном развитии своей обороны. Многие люди приедут в Швецию, чтобы провести испытательные полеты и лучше понять систему.

Министр обороны Швеции дополнил, что сегодняшнее заявление можно рассматривать как первый шаг к приобретению Украиной истребителей — но это не означает, что Швеция отправит ей самолеты, которыми в настоящее время располагают шведские вооруженные силы.

Что собой представляет Gripen

Это шведский многоцелевой истребитель четвертого поколения, разработанный компанией СААБ Авионикс. JAS расшифровывается как Jakt — истребитель, Attack — штурмовик, Spaning — разведчик, "Gripen" означает "Грифон".

Работы над самолетом начали в 1979 году, а в 1988-м самолет впервые взлетел. 1 ноября 1997 года JAS 39 был официально принят на вооружение Шведских Военно-Воздушных Сил. Истребитель экспортировали в Чехию, Венгрию, Южно-Африканскую Республику и Таиланд, также решение приобрести JAS 39 приняла Бразилия.

Так выглядит истребитель Gripen, который использует шведская армия Фото: Википедия

Напомним, 23 апреля спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, когда пилоты ВСУ начнут обучение на F-16. Уже началась подготовка специалистов к началу тренировок, как отметил спикер Воздушных сил. При этом создание авиационной коалиции является потрясающей новостью для Украины и осталось решить лишь технические моменты.

В этот же день стало известно, что Нидерланды могут стать первой страной, подарившей Украине истребители F-16. В распоряжении Нидерландов, как отмечают инсайдеры, есть 18 многоцелевых истребителей, которые не используются и "могут быть переданы в другое место назначения".