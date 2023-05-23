"Идет процесс подготовки": Игнат рассказал, когда пилоты ВСУ начнут обучение на F-16

Уже началась подготовка специалистов к началу тренировок, как отметил спикер Воздушных сил. При этом создание авиационной коалиции является потрясающей новостью для Украины и осталось решить лишь технические моменты.

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Украинские пилоты еще не начали учения на истребителях F-16 в странах Европейского Союза, однако подготовка к этому процессу уже началась. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона 23 мая.

По его словам, подготовка специалистов к началу тренировок займет некоторое время, после чего начнутся непосредственные учения украинских военных.

"Еще идет процесс подготовки людей к тому, чтобы начать это обучение. Есть передовые группы, которые выехали в страны Европы, которые могут нам предоставить площадки для обучения. Изучается, как будет проходить этот процесс и так далее. Самих еще пилотов, которые уже пилотируют, нет еще ", — говорится в сообщении.

Отдельно спикер Воздушных сил ВСУ подчеркнул, что фактически готовая авиационная коалиция — прекрасные новости для Украины, так как страны Запада будут готовить украинских пилотов, а потом сразу передавать истребители на нужды ВСУ.

В первую очередь это относится к США и странам Европейского Союза, у которых в наличии есть истребители F-16, однако в планах у них перейти на более новые виды авиации, такие как F-35.

"Таким образом старт дан, решение есть о том, что у Украины будет F-16. Дальше уже технические моменты, процессы", — говорится в сообщении.

Представители ВС ВСУ ведут контакт с союзниками и изучают вопрос, какие группы людей поедут на обучение, ведь кому-то придется остаться в Украине. Также пока что неизвестно сколько будет длиться процесс тренировок.

При этом, 22 мая представитель ЕС по вопросам безопасности Жозеп Боррель заявил, что украинские летчики уже начали учиться летать на истребителях F-16. Он надеется, что в ближайшее время Киев получит этот вид помощи.

21 мая Юрий Игнат сообщал, что Украина получит более 12 самолетов F-16. Точное количество никто не будет озвучивать, так как эта информация может плохо сработать против Украины, однако поводов для беспокойства нет.