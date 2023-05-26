Не хватает войск: уход ЧВК "Вагнер" из Бахмута станет испытанием для регулярной армии РФ, — NYT

По словам журналистов, Генштабу РФ придется найти достаточно резервов, чтобы восполнить образовавшуюся брешь. Самих "вагнеровцев" могут отправить в районы, которые окружают Бахмут или на южные оккупированные территории Украины.

Растянутые по всей линии фронта российские регулярные войска должны заполнить брешь, которую оставляют наемники ЧВК "Вагнер", уходя из Бахмута. Об этом пишет издание The New York Times.

По словам журналистов, действия "вагнеровцев" в Бахмуте демонстрируют то, насколько зависимы ВС РФ от ЧВК, которыми командует Евгений Пригожин.

Как заявил военный аналитик российского новостного сайта "Медуза" Дмитрий Кузнец, теперь Генштабу РФ придется найти достаточно резервов, чтобы восполнить образовавшуюся брешь.

"Это помимо отражения украинского наступления, для которого также потребуется значительное количество резервов", — сказал Кузнец.

Издание пишет, что пока неизвестно, сколько именно наемников осталось в Бахмуте на данный момент. Для многих сторонников вторжения РФ в Украину ЧВК "Вагнер" с ее жесткостью стали образцом, когда российскую армию обвиняют в лишней бюрократии.

По словам Кузнеца, "вагнеровцев" могут отправить в районы, которые окружают Бахмут или на южные оккупированные территории Украины, где ожидается контрнаступление ВСУ.

Он также отметил, что, хотя российское военное руководство, возможно, предпочло бы больше не полагаться на помощь ЧВК "Вагнер", отсутствие у Москвы достаточного количества войск делает возможную передислокацию наемников в Украине "неизбежной".

Напомним, что 25 мая Пригожин объявил о выходе наемников ЧВК "Вагнер" из Бахмута. По словам "повара Путина", кадровым военнослужащим РФ передадут позиции, боекомплект и сухие пайки. Выход "вагнеровцев" из Бахмута должен быть осуществлен до 1 июня.

Кроме того, в Минобороны подтвердили перегруппировку ЧВК "Вагнер" в Бахмуте. ВС РФ, как отметила замминистра Анна Маляр, начинают занимать позиции в пригороде города на Донбассе, заменяя бойцов Евгения Пригожина. ВСУ продолжают контролировать участок в районе "Самолет".

Еще сообщалось, что майор Жорин назвал две главные причины, почему "вагнеровцы" давно мечтают сбежать из Бахмута. По мнению экс-командира полка "Азов", в наступлении бойцы ЧВК "Вагнер" проявили себя более успешно, чем регулярные российские войска. В то же время ВС РФ в обороне действуют более системно.