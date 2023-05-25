"Вагнеровцы" давно мечтают сбежать из Бахмута: майор Жорин назвал две главные причины

По мнению экс-командира полка "Азов", в наступлении бойцы ЧВК "Вагнер" проявили себя более успешно, чем регулярные российские войска. В то же время ВС РФ в обороне действуют более системно.

Related video

Наемники частной военной компании "Вагнер" давно мечтают сбежать из Бахмута. Майор ВСУ Максим Жорин, ранее бывший командиром полка "Азов", назвал две причины такого стремления.

"Первая – в боях за Бахмут их очень сильно раз***бали. О потерях при штурмах писал не раз, это огромные цифры. Но как бы они цинично ни относились к своим людям, это подразделение просто не может нормально выполнять боевые задачи", – написал он в своем Telegram-канале.

Второй причиной желания боевиков покинуть этот населенный пункт, по мнению Жорина, является понимание основателя ЧВК Евгения Пригожина неотвратимости поражения, участником которого он не хочет быть.

"По поводу замены "вагнеров" регулярными войсками – не стал бы делать преждевременные прогнозы и оценки. В наступлении "вагнеровцы" проявили себя более успешно, а вот в обороне российская армия более системная, что тоже принесет свои проблемы", – говорится в сообщении.

Скриншот

Напомним, 25 мая основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о начале выхода наемников из Бахмута. Боевики отправятся на отдых и переподготовку до 1 июля, а им на смену в Бахмут придут регулярные войска.

За все время полномасштабного вторжения в Украину погибли 20 тысяч наемников ЧВК "Вагнер", половина из них – это завербованные заключенные. Такие данные основатель ЧВК Евгений Пригожин озвучил в интервью российскому пропагандисту Константину Долгову 23 мая.

В своем Telegram-канале бывший главарь боевиков "ДНР" Игорь Гиркин раскритиковал информацию основателя ЧВК. По его словам, безвозвратные потери наемников составляют по меньшей мере 40 тысяч человек.