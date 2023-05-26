"Сколько будет необходимо": Испания поставит Украине дополнительные танки Leopard 2

В Минобороны страны заявили, что Мадрид отправить ВСУ еще 4 танка Leopard 2A4, а также новую партию бронированных машин пехоты M113.

Глава Минобороны Испании Маргарита Роблес 25 мая приняла участие в режиме видеоконференции в двенадцатом заседании Контактной группы в немецком Рамштайне. Во время выступления она анонсировала новые поставки оружия Украине. Об этом пишет пресс-служба Минобороны Испании.

По словам Роблес, Испания предоставит Украине еще 4 танка Leopard 2A4, а также новую партию бронированных машин пехоты M113.

Кроме того, Роблес подчеркнула, что украинские военные быстро учатся пользоваться западной техникой на территории Испании. Так, уже удалось обучить около 1500 военнослужащих из Украины.

Также глава министерства заявила, что очень важно единство, решимость и эффективность стран и организаций, которые принимают участие в Контактной группе по обороне Украины от российской агрессии.

Роблес заявила, что союзники могут рассчитывать на Испанию, так как она будет поддерживать Украину "столько, сколько нужно".

Напомним, что 24 мая посол Украины в Германии анонсировал скорую доставку 110 Leopard 1A5. По словам украинского дипломата, новые танки из Берлина очень скоро будут доставлены в Украину. В течение года предусматривается доставка более 100 единиц боевой техники.

Кроме того, 25 мая стало известно, что Чехия хочет приобрести новейшие танки Leopard 2A8. Министр обороны Яна Чернохова говорит, что один из ее основных приоритетов — создать тяжелую бригаду с танками. Потому Прага заинтересована закупить до 70 новейших машин.

Также сообщалось, что в 2022 году в РФ подготовили 120 000 военных, из них 5 000 танкистов и операторов БПЛА. По данным Минобороны Украины, российские оккупанты с начала полномасштабной войны потеряли свыше 200 тысяч солдат и офицеров, 3 792 танка и 309 самолетов.