РФ перебросит ядерное оружие в Беларусь: в ISW указали на опасности для Лукашенко

Белорусская авиация будет нести ядерные боеголовки, но контроль над ними сохранит Москва. Кремль использует все возможности для поглощения Беларуси, уверены эксперты Института изучения войны.

Россия и Беларусь подписали соглашение о подготовке к размещению на территории последней тактического ядерного оружия (ТЯО). Фактическая передача ядерного арсенала Минску маловероятна, указывают аналитики Института изучения войны в докладе от 25 мая.

Передача Беларуси ТЯО будет означать явную эскалацию ситуации со стороны России. Белорусские самолеты смогут нести ядерные боеголовки, но Москва продолжит контролировать ядерные запасы.

"РФ развернет ТЯО в Беларуси к 1 июля. Вероятно, это возобновит утомительные информационные операции о потенциальной ядерной эскалации из-за войны в Украине. Россия уже давно имеет ядерное оружие, способное поразить любую цель. Остается крайне маловероятным вариант применения Путиным ядерного оружия в Украине или где-либо еще", — указали эксперты.

Размещение российского ТЯО потребует от Беларуси создания значительной военной инфраструктуры и наличия российского командования для контроля над подразделениями белорусских вооруженных сил.

"Кремль, вероятно, будет использовать эти требования для дальнейшей интеграции Беларуси в сферу безопасности России", — заключили аналитики.

Напомним, что 25 мая самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил об ответственности за сохранность ядерного оружия РФ. Диктатор обещал, что диверсанты не проникнут в его страну.

В Минске 25 мая встречались главы Минобороны России и Беларуси Сергей Шойгу и Виктор Хренин. Министры подписали соглашение о размещении в Беларуси нестратегического ядерного оружия.

Также Лукашенко рассказывал о готовности к перевороту в Беларуси. По его данным, спецслужбы поименно знают всех организаторов волнений.