"Знаем всех, пусть приходят": Лукашенко заявил о готовности к перевороту в Беларуси (видео)

По словам диктатора, Польша готовит очередной мятеж в его стране. Генерал Вальдемар Скшипчак призывал поддержать войска, которые проведут операцию против Александра Лукашенко.

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Белорусские спецлужбы поименно знают всех организаторов возможных восстаний в стране. Об этом сказал 25 мая самоназначенный лидер Беларуси Александр Лукашенко перед заседанием Высшего Евразийского экономического совета в Кремле.

Польша, по словам Лукашенко, не слышит его заявлений. Он несколько месяцев назад говорил подготовке к восстанию или революции в Беларуси.

"То, что они готовятся у нас к очередному мятежу — это мы знаем давно. Мы отслеживаем этих ребяток. Этот больной генерал (Лукашенко имеет в виду Вальдемара Скшипчака)… Там создаются хоругви, полки — они так их называют. Знаем всех поименно, где они находятся. Мы готовы, пусть приходят", — указал он.

Бывший замминистра национальной обороны Польши, генерал Вальдемар Скшипчак 23 мая заявил о скором вооруженном перевороте в Беларуси. Польский генерал призвал поддержать войска, которые проведут операцию против Лукашенко.

А 25 мая стало известно о встрече глав Минобороны РФ Сергея Шойгу и Беларуси Виктора Хренина. Министры подписали договор о размещении в Беларуси российского нестратегического ядерного оружия в спецхранилище.

В Кремле обещали реагировать, если в Беларуси вспыхнет вооруженное восстание с целью отстранения от власти самопровозглашенного главы страны Александра Лукашенко.