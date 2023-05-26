Вылазка РДК в Белгородской области указала на серьезные просчеты в обороне РФ, — ISW

По оценкам аналитиков, новые призывы усилить оборону вдоль границы не возымеют должного эффекта, так как российские войска нерационально распределяют усилия.

Операция "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России" на территории Белгородской области указала на серьезные уязвимости обороны региона. Об это сообщает "Институт исследования войны" в сводке от 25 мая.

По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, власти РФ инвестировали порядка 10 млрд рублей в укрепление российско-украинской границы вдоль Белгородской области.

В октябре прошлого года основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявлял о строительстве комплекса укреплений под названием "линия Вагнера" в Белгородской области. Он также критиковал чиновников, не поддержавших эту инициативу.

По оценкам ISW, новые призывы усилить оборону вдоль границы не возымеют должного эффекта, так как российские войска нерационально распределяют усилия.

Использующиеся оборонительные укрепления в Белгородской области и существующие меры безопасности не помешали рейду РДК 22 мая. Судя по всему, Пригожин пытается усилить свое влияние и использовать опасения жителей приграничных регионов в своих политических интересах.

Напомним, что РДК оказались в Курской области и заявили, что "граница РФ остается совсем дырявой". Партизаны показали снимок дорожного знака села Гоголевка. По словам участников военизированного формирования, в ряде случаев появление на территории врага должно быть тихим.

Также сообщалось, что часть бойцов РДК и легиона "Свобода России" находятся в РФ, а сопротивление набирает ход. По словам представителей разведки, российские партизаны продолжают борьбу и вербуют новых сторонников. События в Белгородской области стали самым заметным случаем вооруженного сопротивления путинскому режиму в РФ.