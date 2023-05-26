Ночной обстрел Днепра: повреждены дома и АЗС, есть раненый (фото)
По предварительной информации, ПВО сбила над Днепропетровской областью пять крылатых ракет и столько же дронов Shahed. Глава ОВА Сергей Лысак назвал минувшую ночь сверхтяжелой.
После атаки российских войск на Днепр в ночь на 26 мая — в городе повреждены частные дома, заправка и два предприятия. Здание одной из транспортных компаний пострадало существенно, ранения у сотрудника. Об этом сообщил представитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram-канале.
По предварительной информации, украинская система ПВО сбила над Днепропетровской областью пять крылатых ракет и столько же дронов "Шахед".
Лысак назвал прошедшую ночь сверхтяжелой.
"Было громко — враг массированно атаковал область ракетами и дронами", — отметил глава ОВА.
По его словам, в частном домовладении в Днепре был пожар, который успели потушить. Повреждены также два дома и автомобиль. Возгорание потушили и на двух городских предприятиях.
Разрушена заправка, а ее сотрудник получил повреждения. После оказания помощи он пройдет амбулаторное лечение.
Лысак уточнил, что проводится обследование территорий, и сообщил, что атакам дронов подверглась Марганецкая община, к счастью, без жертв.
По имеющейся информации, военные из командования "Восток" сбили над территорией области пять крылатых ракет и шесть ударных дронов.
Напомним, что в ночь на 26 мая были взрывы в Киеве и Днепре. Российские войска вновь атаковали Украину ракетами Х-101 и Х-555. В КГВА объяснили, что за месяц это уже 13-й случай обстрела столицы. Однако все вражеские цели воздухе были своевременно обнаружены и уничтожены.
Также сообщалось об атаке дрона в центральной части Краснодара. По словам очевидцев, этот случай имел место примерно в 4 утра, а взрывов было как минимум два с интервалом в 12 минут.