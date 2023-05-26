"F-16 — не волшебная палочка": в Пентагоне считают, что для Украины ПВО нужнее авиации (видео)

У России тысячи истребителей четвертого и пятого поколения, заявил генерал Марк Милли. Поэтому, чтобы противостоять в небе Украине понадобится значительное количество F-16.

Вопрос предоставления истребителей F-16 для Украины сейчас менее актуален, чем тема укрепления ПВО, так как это самый быстрый и менее затратный способ лишить Россию превосходства в воздухе, заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли 25 мая в ходе пресс-конференции.

"Самый быстрый и дешевый способ защитить воздушное пространство – делать это с земли и предоставлять эффективные наземные системы ПВО. Это наиболее эффективный путь помешать россиянам получить преимущество в воздухе, и именно это мы делали", – заявил генерал.

По его словам, целью предоставления боевой авиации является обеспечение контроля в воздухе, но в данном случае с учетом того, что на вооружении ВКС РФ состоят огромное количество самолетов, для противостояния Украине нужно значительное количество F-16. При этом Милли добавил, что западные союзники понимают какое именно количество необходимо истребителей украинским вооруженным силам, а россияне также будут об этом знать и наносить удары в воздухе

"Что касается F-16, то 10 самолетов стоят миллиард долларов, их содержание – еще миллиард долларов. То есть 10 самолетов стоит два миллиарда долларов. У россиян есть тысячи истребителей четвертого и пятого поколений. Так что, если вы собираетесь конкурировать с Россией в воздухе, нужно существенное количество F-16", — подчеркнул Милли.

Американский генерал подчеркнул, что F-16 — это не панацея и не волшебная палочка в данной ситуации, но в будущем, безусловно, авиация сыграет свою роль. Генерал убежден, что Украину нуждается в сильных военно-воздушных силах, однако чтобы их создать потребуется время и ресурсы.

Ответ генерала Марка Милли о предоставлении F-16 (смотреть с 12:36)

Напомним, по информации Foreign Policy Великобритания первой начнет обучение украинских летчиков по использованию американских истребителей F-16. Сообщалось, что около 20 украинских военнослужащих пройдут начальную подготовку, после чего начнутся специальные курсы.

Администрации президента США Джо Байдена 23 мая одобрила поставки Украине истребителей F-16. В Белом доме отметили, что долгое обсуждение этого вопроса было частью продуманной стратегии Вашингтона по увеличению военной помощи Киеву.