Канада передаст Украине легендарные авиаракеты Sidewinder: что о них известно

Несмотря на принятие на вооружение в 1956 году ракета будет находиться на вооружении ВВС США до 2050 года. Украинской армии канадцы передадут десятки боеприпасов, которые могут поражать цели в воздушном бою.

По итогам Контактной группы в формате "Рамштайн" Канада объявила о поставках Украине ракет AIM-9 Sidewinder. Об этом сообщила пресс-служба канадского правительства 25 мая.

Министерство национальной обороны Канады Анита Ананд анонсировала поставки Украине 43 ракет AIM-9. Боеприпасы будут переданы из складов канадской армии. Отмечается, что эти ракеты должны помочь Украине защититься в небе от продолжающихся российских атак.

Что известно о ракете AIM-9 Sidewinder?

AIM-9 — это американская ракета производства компании Raytheon. Боеприпас класса "воздух-воздух" был принят на вооружение еще в 1956 году и он до сих пор находится в серийном производстве. За время существования было проведено значительное количество модернизаций. В настоящее время AIM-9 в версии Х можно увидеть даже на истребителе 5 поколения F-35.

AIM-9 Sidewinder имеет с десяток модернизаций

В Советском союзе скопировали ракету AIM-9 и создали К-13/Р-13. Инженеры ее создали путём обратного инжиниринга, образец боеприпаса передал Китай.

Основные характеристики:

масса — 85,3 кг;

длина — 3,02 м;

диаметр — 127 мм;

масса боевой части – от 4,5 кг до 11 кг;

радиус действия до 35 км;

максимальная скорость – более 2,5 Маха.

За время производства AIM-9 были сбиты десятки самолетов советского производства, а всего создано более 200 тысяч единиц. Существует более 10 версий ракет, какую получит Украина — неизвестно. Указанные выше характеристики отображают базовую версию AIM-9. Известно, что ВВС США планируют использовать ракеты как минимум до 2050 года.

Напомним, 1 мая Воздушные силы впервые показали американские 127-мм ракеты Zuni для Су-25.

24 мая Алексей Резников подтвердил успешное применение британских ракет Storm Shadow.