НАТО повысит партнерский статус Украины, не предлагая быстрого членства: СМИ узнали детали

По словам источников Euractiv, новый статус позволит Украине созывать встречи, расширить обмен разведданными и совместные учения, а также ускорит переход Киева на стандарты Альянса.

Члены НАТО намерены предложить Украине обновленный формат отношений, чтобы продемонстрировать политическую поддержку страны, страдающей от войны, и ее заявки на членство, хотя конкретная дорожная карта для вступления в Альянс все еще остается более отдаленной перспективой, пишет Euractiv.

Сейчас обе стороны встречаются в Комиссии НАТО-Украина, которая руководит совместной деятельностью и обеспечивает площадку для консультаций между участниками Альянса и Киевом по вопросам безопасности.

В то же время страны военно-политического блока стремятся повысить статус Украины в своих отношениях путем создания Совета Украина-НАТО, которое станет сигналом к ​​улучшению отношений.

По словам двух дипломатов НАТО, это будет первый шаг в "укреплении политического партнерства" между Североатлантическим альянсом и Киевом с тех пор, как началась война и Украина подала заявку на членство.

Министры иностранных дел стран НАТО должны встретиться в Осло на следующей неделе, где они, как ожидается, обсудят форму и сроки создания нового совета и будущего членства, а также необходимость дополнительной военной помощи Украине, готовящейся к летнему контрнаступлению против России.

Согласно плану, Украина будет полноправным членом за столом Совета Украина-НАТО, а не будет приглашена только для дискуссий, как сейчас.

Новый статус позволит украинцам созывать встречи и напрямую сообщать обновленную информацию о ситуации на поле боя, сказали два человека, знакомые с ситуацией.

Также он может включать в себя более широкий обмен разведывательными данными и консультации, совместные учения, инвестиции в оборонную промышленность и работу над оперативной совместимостью между ВСУ и военными стран-членов НАТО, что даст Киеву возможность быстрее соответствовать стандартам Альянса.

По словам дипломатов, создание общего формата с Киевом будет способствовать формированию Украины в качестве будущего члена, что поможет максимально приблизить ее к стандартам НАТО, чтобы обеспечить плавный переход, когда придет время.

Напомним, по мнению философа и профессора Стэнфордского университета Фрэнсиса Фукуямы, которым он поделился во время 15-го ежегодного Киевского форума по безопасности 25 мая, Украина может стать полноправным членом НАТО после возвращения под свой контроль Херсонской и Запорожской областей.

На этом же мероприятии бывший постоянный представитель США при НАТО в период с 2013 по 2017 годы генерал Дуглас Лют предложил Альянсу создать Совет НАТО-Украина, чтобы предоставить Украине уникальные возможности сотрудничества.