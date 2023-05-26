ВС РФ нанесли ракетный удар по больнице в Днепре: есть жертвы (фото, видео)

По словам президента Владимира Зеленского, в результате обстрела погиб один человек, и еще 15 граждан получили различные ранения. В ОВА уточняют, что среди пострадавших есть дети.

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по медицинскому учреждению в городе Днепр. В результате атаки есть пострадавшие. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак 26 мая.

По его словам, в результате очередного акта агрессии со стороны Российской Федерации есть пострадавшие, однако более подробной информацией пообещал поделиться немного позже. Украинцев призвали не распространять лишнего, чтобы не помогать противнику сеять фейки.

"Единственный официальный источник информации – областная военная администрация. Не распространяйте лишнего. Не распространяйте фейки", — говорится в сообщении.

В сети также начали появляться первые кадры после трагедии в Днепре. Ракета попала в медицинское учреждение, из-за чего пострадали находящиеся рядом люди. Их в крови начали выводить из здания и оказывать первую медицинскую помощь.

Прокомментировал трагедию и президент Украины Владимир Зеленский. В своем Telegram-канале он подтвердил, что удар по поликлинике в Днепре был нанесен при помощи ракеты и рассказал о последствиях. По предварительным данным 15 человек пострадало, а один украинец погиб на месте от полученных травм.

"Российские террористы еще раз подтверждают свой статус борцов со всем гуманным и честным. Должны победить этих изуверов безвозвратно и как можно скорее. Потому что наше время – это наши люди. А наши люди – это самое дорогое, что есть в Украине", — говорится в сообщении.

На месте продолжается ликвидация последствий и спасение пострадавших. К этому привлекли все необходимые службы.

Напомним, в ночь на 26 мая российские оккупанты также обстреляли Днепр. Глава ОВА Сергей Лысак назвал минувшую ночь сверхтяжелой. В результате были повреждены дома, АЗС, а также есть раненый.