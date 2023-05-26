Нидерланды выразили готовность передать Украине F-16 после обучения пилотов, — Bloomberg

По информации издания, ранее премьер-министр Нидерландов заявлял о возможности отправки истребителей в Украину, однако в его офисе отказались давать комментарии по этому поводу.

В правительстве Нидерландов начались разговоры о готовности направить в Украину истребители F-16 после обучения пилотов. Об этом в пятницу, 26 мая сообщает издание Bloomberg со ссылкой на свои источники.

По информации анонимных источников, в последние недели правительство Нидерландов было инициатором переговоров с официальными лицами в США, с целью подтолкнуть администрацию президента Джо Байдена, чтобы она дала зеленый свет на поставку самолетов. Спустя несколько месяцев переговорного процесса, на днях Байден сделал заявление о поддержке США по программе обучения украинских пилотов.

На текущий момент Нидерланды и Дания имеют на вооружении 42 истребителя F-16, 24 из которых числятся на службе голландской армии и не могут быть отправлены в Украину. Около десяти из оставшихся самолетов должны были быть проданы Draken International, однако, сославшись на коммерческую конфиденциальность, правительство отложило этот процесс. Нидерланды поддерживают летную годность всех своих самолетов F-16 за счет регулярного технического обслуживания.

Сейчас Нидерланды и Дания возглавляют коалицию по подготовке военных пилотов при поддержке Британии и Бельгии. Источники издания передали, что правительство Нидерландов начало изучать возможность ускорить передачу истребителей для Украины, однако подготовка пилотов, развертывание и логистика могут занять несколько месяцев.

Обучение украинских пилотов

Издание сообщает, что пресс-секретарь министерства обороны Нидерландов 25 мая заявила, что ее страна рассмотрит возможную поставку F-16 в Украину позднее, поскольку подготовка пилотов является приоритетом.

Ранее в мае премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что "нет табу" на отправку истребителей в Украину, хотя в его офисе отказались комментировать возможность отправки F-16.

По данным министерства обороны Нидерландов, страна предоставила 1,6 млрд евро (1,7 млрд долларов) военной помощи Украине.

Напомним, 21 мая президент Украины Владимир Зеленский анонсировал скорые поставки в Украину американских истребителей F-16, однако какие страны и сколько самолетов будут поставлять, он не уточнил.

Также напомним, 19 мая президент США Джо Байден сообщил союзникам по G7, что США поддержат совместные усилия по обучению украинских военных управлению истребителями F-16.