Китай убеждает Запад смириться с "новыми территориями" России, — WSJ

Спецпредставитель КНР, по информации журналистов, дал сигнал о том, что союзники США в Европе должны призвать Киев к немедленному прекращению огня, оставив РФ оккупированные украинские территории.

Ли Хуэй, специальный представитель КНР по делам Евразии, специальный представитель КНР по урегулированию российско-украинского конфликта якобы объявил союзникам Украины позицию Пекина в отношении захваченных Россией территорий. Об этом 26 мая информирует Wall Street Journal.

Спецпредставитель был отправлен для продвижения мирного плана Китая по Украине. Он словно послал четкий сигнал, свидетельствующий о том, что союзники США в Европе должны отстаивать свою независимость и призвать к немедленному прекращению огня, оставив России те части, которые она сейчас оккупирует. Издание в своих публикациях ссылается на слова западных чиновников, знакомых с ходом переговоров в столицах по всему континенту.

Именно такую позицию Ли Хуэй якобы озвучивает в странах Европы, где ему пришлось побывать. Дипломат посетил Киев, Варшаву, Париж, Берлин, Брюссель, Москву.

Кто такой Ли Хуэй

Ли Хуэй – китайский дипломат с многолетним опытом работы. С 2019 года он специальный представитель КНР по делам Евразии. В 2023 году получил должность спецпредставителя Китая по урегулированию российско-украинского конфликта. Долгое время он работал в посольствах СССР, Казахстана, России. За время работы в России китайский дипломат получил две государственные награды, одну из них – "Орден дружбы" – в 2019 году вручил лично президент Владимир Путин в мае 2019 года.

Напомним, 18 мая пресс-служба Министерства иностранных дел КНР сообщила, что во время официального визита в Киев Ли Хуэй заявил о готовности Пекина к созданию условий для прекращения конфликта. Он отметил, что панацеи для разрешения украинского конфликта нет, стороны должны накапливать взаимное доверие и создавать условия для прекращения войны.

Также 17 мая Ли Хуэй и Дмитрий Кулеба должны были обсудить мирный план Пекина. Однако главный дипломат Украины сразу подчеркнул, что Киев не согласится ни на потери своих территорий, ни на замораживание войны с Россией.