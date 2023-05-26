Обстрел ВС РФ больницы в Днепре: число пострадавших возросло до 31 (фото)

По информации Днепропетровской прокуратуры, среди пострадавших от российской ракетной атаки уже двое детей 3 и 6 лет. Трое людей, которые могли находиться в зоне обстрела не выходят на связь.

Количество пострадавших людей от ракетного удара по медучреждению в Днепре возросло до 31-го человека. Об этом, в пятницу 26 мая сообщает областная Днепропетровская прокуратура.

По информации ведомства, два человека погибли, еще тридцать один получил ранения, из них двое детей — мальчики 3 и 6 лет.

Также в прокуратуре сообщили, что помимо медучреждений повреждены девять многоквартирных домов, частные домовладения, автомобили горожан.

Сейчас на месте инцидента работают сотрудники ГСЧС, прокуроры и правоохранители области.

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Ранее, после 16:00 глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщал о 30-ти раненых и троих пропавших без вести.

"Жилой квартал. Медучреждение, ветеринарная клиника и многоэтажки вокруг. Сейчас здесь все в стекле. А еще – обломках вражеского железа. Все прониклось дымом, слезами и человеческим горем. Уже 30 ‼️ пострадавших, среди которых двое детей!", — пишет глава Днепропетровской ОВА.

По его словам с тремя людьми, которые могли находиться на территории, которая подверглась ракетному обстрелу могли находиться еще трое людей, с которыми на данный момент нет связи.

"Не простим мраз*! Никогда! Вам гореть в аду так же, как сегодня "горел" Днепр!", — сообщил Сергей Лысак.

Ракетный удар по больнице в Днепре 26 мая

В пятницу, 26 мая российские оккупанты нанесли ракетный удар по городу Днепр. Удар вражеской ракетой пришелся по зданию поликлиники и ветеринарной клиники, после чего начался пожар, который охватил территорию в 1 тысячу квадратных километров.

По информации спикера командования ВС ВСУ Юрия Игната, удар мог быть нанесен при помощи зенитных управляемых ракет С-300 или С-400.

По состоянию около 13:00 было известно, что в результате обстрела погиб один человек, и еще 15 граждан получили различные ранения.