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Обстрел ВС РФ больницы в Днепре: число пострадавших возросло до 31 (фото)

днепр, больница, ракетный удар по больнице, ракетный удар 26 мая по днепру
Фото: Telegram | Трое людей сейчас разыскивают службы спасения

По информации Днепропетровской прокуратуры, среди пострадавших от российской ракетной атаки уже двое детей 3 и 6 лет. Трое людей, которые могли находиться в зоне обстрела не выходят на связь.

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Количество пострадавших людей от ракетного удара по медучреждению в Днепре возросло до 31-го человека. Об этом, в пятницу 26 мая сообщает областная Днепропетровская прокуратура.

По информации ведомства, два человека погибли, еще тридцать один получил ранения, из них двое детей — мальчики 3 и 6 лет.

Также в прокуратуре сообщили, что помимо медучреждений повреждены девять многоквартирных домов, частные домовладения, автомобили горожан.

Сейчас на месте инцидента работают сотрудники ГСЧС, прокуроры и правоохранители области.

днепр, больница, ракетный удар по больнице, ракетный удар 26 мая по днепру Fullscreen
днепр, больница, ракетный удар по больнице, ракетный удар 26 мая по днепру Fullscreen
днепр, больница, ракетный удар по больнице, ракетный удар 26 мая по днепру Fullscreen
днепр, больница, ракетный удар по больнице, ракетный удар 26 мая по днепру Fullscreen
днепр, больница, ракетный удар по больнице, ракетный удар 26 мая по днепру Fullscreen
днепр, больница, ракетный удар по больнице, ракетный удар 26 мая по днепру Fullscreen
днепр, больница, ракетный удар по больнице, ракетный удар 26 мая по днепру Fullscreen
днепр, больница, ракетный удар по больнице, ракетный удар 26 мая по днепру Fullscreen
Фото: Telegram
днепр, больница, ракетный удар по больнице, ракетный удар 26 мая по днепру Fullscreen
днепр, больница, ракетный удар по больнице, ракетный удар 26 мая по днепру
днепр, больница, ракетный удар по больнице, ракетный удар 26 мая по днепру
днепр, больница, ракетный удар по больнице, ракетный удар 26 мая по днепру
днепр, больница, ракетный удар по больнице, ракетный удар 26 мая по днепру
днепр, больница, ракетный удар по больнице, ракетный удар 26 мая по днепру
днепр, больница, ракетный удар по больнице, ракетный удар 26 мая по днепру
днепр, больница, ракетный удар по больнице, ракетный удар 26 мая по днепру
днепр, больница, ракетный удар по больнице, ракетный удар 26 мая по днепру
днепр, больница, ракетный удар по больнице, ракетный удар 26 мая по днепру

Ранее, после 16:00 глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщал о 30-ти раненых и троих пропавших без вести.

"Жилой квартал. Медучреждение, ветеринарная клиника и многоэтажки вокруг. Сейчас здесь все в стекле. А еще – обломках вражеского железа. Все прониклось дымом, слезами и человеческим горем. Уже 30 ‼️ пострадавших, среди которых двое детей!", — пишет глава Днепропетровской ОВА.

По его словам с тремя людьми, которые могли находиться на территории, которая подверглась ракетному обстрелу могли находиться еще трое людей, с которыми на данный момент нет связи.

"Не простим мраз*! Никогда! Вам гореть в аду так же, как сегодня "горел" Днепр!", — сообщил Сергей Лысак.

Ракетный удар по больнице в Днепре 26 мая

В пятницу, 26 мая российские оккупанты нанесли ракетный удар по городу Днепр. Удар вражеской ракетой пришелся по зданию поликлиники и ветеринарной клиники, после чего начался пожар, который охватил территорию в 1 тысячу квадратных километров.

По информации спикера командования ВС ВСУ Юрия Игната, удар мог быть нанесен при помощи зенитных управляемых ракет С-300 или С-400.

По состоянию около 13:00 было известно, что в результате обстрела погиб один человек, и еще 15 граждан получили различные ранения.