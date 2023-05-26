Обстріл ЗС РФ лікарні у Дніпрі: кількість постраждалих зросла до 31 (фото)

За інформацією Дніпропетровської прокуратури, серед постраждалих від російської ракетної атаки вже двоє дітей 3 та 6 років. Троє людей, які могли перебувати у зоні обстрілу, не виходять на зв'язок.

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Кількість постраждалих людей від ракетного удару по медустанові в Дніпрі зросла до 31 людини. Про це у п'ятницю 26 травня повідомляє обласна Дніпропетровська прокуратура.

За інформацією відомства, двоє людей загинули, ще тридцять один отримав поранення, з них двоє дітей — хлопчики 3 та 6 років.

Також у прокуратурі повідомили, що окрім медустанов було пошкоджено дев'ять багатоквартирних будинків, приватні домоволодіння та автомобілі городян.

Наразі на місці інциденту працюють співробітники ДСНС, прокурори та правоохоронці області.

Фото: Telegram

Раніше, після 16:00 голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомляв про 30 поранених і трьох зниклих безвісти.

"Житловий квартал. Медустанова, ветеринарна клініка та багатоповерхівки навколо. Зараз тут все у склі. А ще – уламках ворожого заліза. Все перейнялося димом, сльозами та людським горем. Вже 30‼️ постраждалих, серед яких двоє дітей!", — зазначив голова Дніпропетровської ОВА.

За його словами, з трьома людьми, які могли перебувати на території, що зазнала ракетного обстрілу, могли перебувати ще троє людей, з якими на даний момент немає зв'язку.

"Не пробачимо мерзот*! Ніколи! Вам горіти в пеклі так само, як сьогодні "горіло" Дніпро!", — повідомив Сергій Лисак.

Ракетний удар по лікарні у Дніпрі 26 травня

У п'ятницю, 26 травня, російські окупанти завдали ракетного удару по місту Дніпро. Удар ворожою ракетою прийшовся по будівлі поліклініки та ветеринарної клініки, після чого почалася пожежа, яка охопила територію в 1 тисячу квадратних кілометрів.

За інформацією спікера командування ЗС ЗСУ Юрія Ігната, удар міг бути завданий за допомогою зенітних керованих ракет С-300 або С-400.

Станом близько 13:00 було відомо, що внаслідок обстрілу загинула одна людина, і ще 15 громадян отримали різні поранення.