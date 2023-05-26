В Мариуполе зафиксировали два мощных взрыва в районе "Азовстали" (фото, видео)

На "Азовстале" произошли взрывы. К моменту происшествия, как отметил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, над поселком Никольское зафиксирована неудачная работа ПВО.

Два мощных взрыва зафиксировали в Мариуполе в районе Азовстали. Об этом сообщил 26 мая в Telegram-канале Петр Андрющенко, советник городского головы Мариуполя.

Он рассказал, что в локации, где произошло событие, поднимается дым. К моменту взрывов над населенным пунктом Никольское зафиксирована неудачная работа ПВО.

"Жестко прилетело. Хороший вечер", – говорится в его сообщении.

взрывы в районе Мариуполя Фото: Google maps

Также он опубликовал видео с разных ракурсов. Дым над разрушенным украинским предприятием виден на значительное расстояние.

"Еще одно видео. На это можно смотреть вечно!", – заявил он.

Ситуация в районе Мариуполя

В конце мая в Мариуполе постоянно раздавались взрывы, в основном это были звуки работы ПВО. Петр Андрющенко рассказал, что 20 мая российские системы ПВО активно работали. Огонь был столь интенсивным, что казалось, что воздушные цели двигались со стороны РФ. Оккупанты и дальше заявляют об отсутствии паники и призывают сохранять спокойствие.

Часть российских захватчиков, которые несли службу в районе Волновахи Донецкой области, 26 мая бросили свои позиции и начали бежать. Захватчики из подразделений российской армии взяли военные автомобили и уехали в направлении Мариуполя. Жителей призвали не идти с ними на контакт из-за опасности.

Во временно оккупированном Бердянске 25 мая раздались взрывы. Местные жители слышали в Бердянске минимум 5 громких взрывов, а городской ОВА сообщили, что благодаря очень точной работе ВСУ оккупанты не досчитались установок С300. Взорвалось как в районе "колонии". Местные жители рассказывают, что прилеты были в районе одного из заводов.

Напомним, 25 мая на Запорожье в оккупированном Мелитополе раздались взрывы. Как сообщил мэр города Иван Федоров, взрывы были слышны в районе захваченного аэродрома.