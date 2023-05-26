"Выехали неожиданно": у Залужного показали, как ВСУ отразили атаку 12 танков РФ (видео)

В батальоне вспомнили, что соотношение бойцов в бою составляло примерно 42 против 4. Однако впоследствии русские армейцы убегали, оставляя оружие, бронежилеты и раненых.

В феврале драки 52 отдельного стрелкового батальона пресекли попытку наступления элитных подразделений российских десантников вблизи Угледара в Донецкой области. Детали успешного боя сообщила пресс-служба главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного в соцсетях 26 мая.

"Со стороны противника выдвинулись в нашем направлении 16 единиц техники. Это было 12 танков и 4 БМП, и они колонной просто нагло начали продвигаться к нам", — рассказал командир Дмитрий.

Военнослужащий Виталий отметил, что подготовиться к такой атаке невозможно. Он вспомнил, как защитников охватило понимание, что выстоять в маленькой посадке против большого количества техники будет тяжело.

"Они выехали неожиданно. Увидели сначала 2 единицы техники, потом 3 единицы техники, а затем эту колонну — реально из 16 единиц", — описал боец Андрей.

Однако, по словам Виталия, собраться помогли уверенный голос командира и реакция без паники защитников на передовой.

Командир сообщил, что первый вражеский танк подорвался на мине. Российские танкисты отреагировали на подрыв техники бегством, но из БМП начал высаживаться в посадку десант. По словам Дмитрия, россияне, убегая, оставляли оружие, снимали бронежилеты и не эвакуировали раненых. Однако соотношение на поле боя он описал как примерно 42 военных против 4.

"Был такой момент, когда приехал танк и с небольшого расстояния, может, метров 30, стрелял в позицию — разрядил боекомплект. Люди были спрятаны", — вспомнил командир.

Боец Андрей поделился, что было тяжело, когда враг наносил удары с танков по позиции.

"Даю команду открывать огонь, а он говорит, что не может голову поднять. Тогда я говорю, что все нормально, ищи пробел. Как только тишина, с позиции просто вылез боец, из гранатомета его два раза ударил и все", — рассказал Дмитрий.

Командир сообщил, что штурм вели подготовленные бойцы, умевшие контролировать пространство. Однако, по его словам, благодаря совместным усилиям защитникам удалось отразить атаку.

"Подразделение было укомплектовано добровольцами, которые по зову сердца взяли в руки оружие, чтобы выгнать врага с нашей земли. Эта мотивация дает силы продолжать борьбу", — говорится в посту пресс-службы главнокомандующего ВСУ.

Напомним, недавно в сети обнародовали кадры уничтожения российского танка Т-90М "Прорыв". Бойцы аэроразведки заявили, что "оставлять его в рабочем состоянии" было бы грехом.

В ГПСУ рассказали о совместном с бойцами ВСУ бою против оккупантов, который длился примерно 10 часов. Защитникам удалось отразить вражеский штурм на Авдеевском направлении, несмотря на химическую атаку.